Η απονομή των βραβείων Όσκαρ πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες, με την ταινία Anora να αποσπά τις περισσότερες διακρίσεις, ενώ το πολυπόθητο αγαλματίδιο έλαβαν και οι ταινίες Conclave, The Brutalist, Wicked και Emilia Pérez.

Το Anora θριάμβευσε στα φετινά βραβεία κερδίζοντας πέντε Όσκαρ. Ο Σον Μπέικερ κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας, ενώ και η 25χρονη Μάικι Μάντισον βραβεύτηκε με Όσκαρ α’ γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία. Είναι το πρώτο αγαλματίδιο για την 25χρονη Μάντισον, η οποία υποδύθηκε μια σεξεργάτρια από τη Νέα Υόρκη που παντρεύεται τον γιο ενός Ρώσου ολιγάρχη αλλά απογοητεύεται σκληρά από την περιφρόνηση των πεθερικών της.

Στον Έιντριεν Μπρόντι απονεμήθηκε το Όσκαρ α’ ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «The Brutalist».

Ο 51χρονος Αμερικανός ηθοποιός υποδύεται έναν Εβραίο αρχιτέκτονα που επέζησε του Ολοκαυτώματος και μετακομίζει στις ΗΠΑ για να κυνηγήσει το «αμερικανικό όνειρο» και να ξαναφτιάξει τη ζωή του. Είναι το δεύτερο Όσκαρ για τον Μπρόντι, 22 χρόνια μετά την βράβευσή του για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία «Ο πιανίστας» του Ρομάν Πολάνσκι.

Η Ζόι Σαλντάνια κέρδισε το Όσκαρ β’ γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της στο μιούζικαλ-θρίλερ «Emilia Pérez» που αφηγείται την ιστορία ενός Μεξικανού βαρόνου των ναρκωτικών ο οποίος αλλάζει φύλο.

Η 46χρονη Σαλντάνια έγινε η πρώτη ηθοποιός με καταγωγή από τη Δομινικανή Δημοκρατία που βραβεύεται με Όσκαρ, έχοντας ήδη τιμηθεί με Χρυσή Σφαίρα, BAFTA (σ.σ. από τη Βρετανική Ακαδημία Κινηματογράφου) και βραβείο του Αμερικανικού Σωματείου Ηθοποιών (SAG) για τον ίδιο ρόλο.



Ο Κίραν Κάλκιν κέρδισε το Όσκαρ β’ ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «A Real Pain» όπου υποδύεται έναν ευαίσθητο Αμερικανοεβραίο που ταξιδεύει μαζί με τον εξάδερφό του στην Πολωνία, για να τιμήσουν τη μνήμη της γιαγιάς τους.

Ο 42χρονος Αμερικανός ήταν το μεγάλο φαβορί σε αυτήν την κατηγορία, στην πρώτη απονομή της μεγάλης βραδιάς του Χόλιγουντ.

Αναλυτικά οι νικητές των Όσκαρ 2025:

Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας: Anora

Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας: Sean Baker, Anora

Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου: Adrien Brody, The Brutalist

Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου: Mikey Madison, Anora

Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου: Kieran Culkin, A Real Pain

Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου: Zoe Saldaña, Emilia Pérez

Όσκαρ Σεναρίου: Anora

Όσκαρ Ξενόγλωσσης Ταινίας: I’m Still Here, (Βραζιλία)

Όσκαρ Φωτογραφίας: The Brutalist

Όσκαρ Original Score: The Brutalist

Όσκαρ Μακιγιάζ και hair styling: The Substance

Όσκαρ Διασκευασμένου Σεναρίου: Conclave

Όσκαρ Κοστουμιών: Wicked

Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ: No Other Land

Όσκαρ Ντοκιμαντέρ μικρού μήκους: The Only Girl in the Orchestra

Όσκαρ Καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων μεγάλου μήκους: Flow

Όσκαρ Ταινίας Ζωντανής Δράσης Μικρού Μήκους: I’m Not a Robot

Όσκαρ Ταινίας κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους: In the Shadow of the Cypress

Όσκαρ Καλύτερου Μοντάζ: Anora

Όσκαρ Πρωτότυπου τραγουδιού: El Mal (Emilia Pérez)

Όσκαρ Σχεδιασμού Παραγωγής: Wicked

Όσκαρ Ηχητικών Εφέ: Dune: Part Two

Όσκαρ Οπτικών Εφέ: Dune: Part Two

Πηγή: skai.gr

