Η απονομή των βραβείων Όσκαρ πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες, με την ταινία Anora να αποσπά τις περισσότερες διακρίσεις, ενώ το πολυπόθητο αγαλματίδιο έλαβαν και οι ταινίες Conclave, The Brutalist, Wicked και Emilia Pérez.
Το Anora θριάμβευσε στα φετινά βραβεία κερδίζοντας πέντε Όσκαρ. Ο Σον Μπέικερ κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας, ενώ και η 25χρονη Μάικι Μάντισον βραβεύτηκε με Όσκαρ α’ γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία. Είναι το πρώτο αγαλματίδιο για την 25χρονη Μάντισον, η οποία υποδύθηκε μια σεξεργάτρια από τη Νέα Υόρκη που παντρεύεται τον γιο ενός Ρώσου ολιγάρχη αλλά απογοητεύεται σκληρά από την περιφρόνηση των πεθερικών της.
Στον Έιντριεν Μπρόντι απονεμήθηκε το Όσκαρ α’ ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «The Brutalist».
Ο 51χρονος Αμερικανός ηθοποιός υποδύεται έναν Εβραίο αρχιτέκτονα που επέζησε του Ολοκαυτώματος και μετακομίζει στις ΗΠΑ για να κυνηγήσει το «αμερικανικό όνειρο» και να ξαναφτιάξει τη ζωή του. Είναι το δεύτερο Όσκαρ για τον Μπρόντι, 22 χρόνια μετά την βράβευσή του για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία «Ο πιανίστας» του Ρομάν Πολάνσκι.
Η Ζόι Σαλντάνια κέρδισε το Όσκαρ β’ γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της στο μιούζικαλ-θρίλερ «Emilia Pérez» που αφηγείται την ιστορία ενός Μεξικανού βαρόνου των ναρκωτικών ο οποίος αλλάζει φύλο.
Η 46χρονη Σαλντάνια έγινε η πρώτη ηθοποιός με καταγωγή από τη Δομινικανή Δημοκρατία που βραβεύεται με Όσκαρ, έχοντας ήδη τιμηθεί με Χρυσή Σφαίρα, BAFTA (σ.σ. από τη Βρετανική Ακαδημία Κινηματογράφου) και βραβείο του Αμερικανικού Σωματείου Ηθοποιών (SAG) για τον ίδιο ρόλο.
Ο Κίραν Κάλκιν κέρδισε το Όσκαρ β’ ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «A Real Pain» όπου υποδύεται έναν ευαίσθητο Αμερικανοεβραίο που ταξιδεύει μαζί με τον εξάδερφό του στην Πολωνία, για να τιμήσουν τη μνήμη της γιαγιάς τους.
Ο 42χρονος Αμερικανός ήταν το μεγάλο φαβορί σε αυτήν την κατηγορία, στην πρώτη απονομή της μεγάλης βραδιάς του Χόλιγουντ.
Αναλυτικά οι νικητές των Όσκαρ 2025:
- Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας: Anora
- Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας: Sean Baker, Anora
- Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου: Adrien Brody, The Brutalist
- Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου: Mikey Madison, Anora
- Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου: Kieran Culkin, A Real Pain
- Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου: Zoe Saldaña, Emilia Pérez
- Όσκαρ Σεναρίου: Anora
- Όσκαρ Ξενόγλωσσης Ταινίας: I’m Still Here, (Βραζιλία)
- Όσκαρ Φωτογραφίας: The Brutalist
- Όσκαρ Original Score: The Brutalist
- Όσκαρ Μακιγιάζ και hair styling: The Substance
- Όσκαρ Διασκευασμένου Σεναρίου: Conclave
- Όσκαρ Κοστουμιών: Wicked
- Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ: No Other Land
- Όσκαρ Ντοκιμαντέρ μικρού μήκους: The Only Girl in the Orchestra
- Όσκαρ Καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων μεγάλου μήκους: Flow
- Όσκαρ Ταινίας Ζωντανής Δράσης Μικρού Μήκους: I’m Not a Robot
- Όσκαρ Ταινίας κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους: In the Shadow of the Cypress
- Όσκαρ Καλύτερου Μοντάζ: Anora
- Όσκαρ Πρωτότυπου τραγουδιού: El Mal (Emilia Pérez)
- Όσκαρ Σχεδιασμού Παραγωγής: Wicked
- Όσκαρ Ηχητικών Εφέ: Dune: Part Two
- Όσκαρ Οπτικών Εφέ: Dune: Part Two
