Όλα τα μυστικά για να παρατείνεις τη διάρκεια του αγαπημένου σου κραγιόν

Το να διατηρήσεις το κραγιόν στα χείλη σου σταθερό, χωρίς να ξεθωριάσει ή να μουτζουρωθεί μπορεί να είναι πρόκληση, ειδικά όταν έχει ζέστη ή μετά από ένα γεύμα. Τα ματ και ανεξίτηλα κραγιόν προσφέρουν μια λύση για όσες θέλουν μεγάλη διάρκεια, αλλά συχνά στεγνώνουν τα χείλη, κάτι που δεν είναι πάντα επιθυμητό. Παρακάτω σου έχω τα απόλυτα tips για να εφαρμόσεις και να παρατείνεις τη διάρκεια του κραγιόν σου, χωρίς να χάσεις την άνεση και την ενυδάτωση.

1. Δημιούργησε τέλειο περίγραμμα

Το περίγραμμα των χειλιών δεν είναι μόνο για να τα κάνεις να φαίνονται πιο γεμάτα, αλλά και για να διατηρήσεις το κραγιόν στη θέση του. Ξεκίνα από το κέντρο των χειλιών, σχεδιάζοντας το τόξο και συνέχισε με τις άκρες για ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα. Αν δεν θέλεις να χρησιμοποιήσεις μολύβι χειλιών, μπορείς να εφαρμόσεις πρώτα το κραγιόν και στη συνέχεια να ορίσεις ελαφρά τις άκρες με το μολύβι, για πιο φυσική εμφάνιση.

2. Γέμισε τα χείλη με μολύβι

Για να κάνεις το κραγιόν σου να κρατήσει περισσότερο, γέμισε τα χείλη σου με μολύβι σε απόχρωση παρόμοια με το κραγιόν. Αυτό δημιουργεί μια βάση που βοηθάει το χρώμα να παραμένει σταθερό. Αφαίρεσε το περίσσιο χρώμα με ένα χαρτομάντιλο και επανέλαβε άλλες 2-3 φορές για μεγαλύτερη αντοχή. Στο τέλος, πέρασε το κραγιόν σου και ξαναχρησιμοποίησε το χαρτομάντιλο για ένα σταθερό αποτέλεσμα.

3. Χρησιμοποίησε primer

Παρόλο που πολλές εφαρμόζουν foundation στα χείλη πριν από το κραγιόν, αυτό δεν είναι πάντα ιδανικό για τη διάρκεια του χρώματος. Είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσεις ειδικά primers για τα χείλη, τα οποία προετοιμάζουν το δέρμα για την εφαρμογή του κραγιόν. Εναλλακτικά, μπορείς να κάνεις απολέπιση και να ενυδατώσεις καλά τα χείλη σου με μια lip mask, πριν το βάψιμο, για καλύτερο αποτέλεσμα και μεγαλύτερη διάρκεια.

4. Δοκίμασε τα lip tints

Αν προτιμάς κάτι πιο ελαφρύ, τα lip tints είναι μια καλή επιλογή. Αυτά τα υγρά προϊόντα χρωματίζουν τα χείλη και παραμένουν για περισσότερες ώρες, προσφέροντας ταυτόχρονα ενυδάτωση. Μπορείς επίσης να ρυθμίσεις την ένταση του χρώματος, ανάλογα με το πόσο «χτίζεις» την εφαρμογή.

5. Το trick με την πούδρα

Ένας έξυπνος τρόπος για να εξασφαλίσεις μεγαλύτερη διάρκεια είναι η χρήση διάφανης πούδρας. Αφού εφαρμόσεις το κραγιόν, τοποθέτησε ένα χαρτομάντιλο πάνω από τα χείλη σου και ταμπονάρισε απαλά με μια πούδρα (διάφανη ή όχι) για να σταθεροποιήσεις το χρώμα χωρίς να χάσει τη ζωντάνια του.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.