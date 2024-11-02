Οι μπούκλες της Angelina Jolie είναι το όνειρο κάθε straight hair girl

Φαίνεται πως η Angelina Jolie αποφάσισε να μας εκπλήξει με το πιο γοητευτικό της look. Ενώ συνήθως την βλέπεις με sleek, ίσια μαλλιά και minimal μακιγιάζ, στην τελευταία της εμφάνιση στο AFI Fest στο Λος Άντζελες, όπου παρευρέθηκε για την προώθηση της νέας της ταινίας "Maria" (υποδυόμενη τη Μαρία Κάλλας), επέλεξε έναν πιο glamorous και θηλυκό αέρα. Την είδαμε με πλούσιες, γεμάτες όγκο μπούκλες και έντονο κόκκινο κραγιόν που ανέδειξαν τη σαγηνευτική της πλευρά και εντυπωσίασαν τους θαυμαστές της.

Αυτή η μικρή αλλαγή στην αισθητική της αναδείκνυε τέλεια τις ζεστές ανταύγειες στα ξανθά της μαλλιά, δίνοντάς της μια αύρα femme fatale. Η Jolie συνδύασε τις μπούκλες της με σατινέ, κόκκινο κραγιόν που τόνιζε σαν όνειρο τα χείλη της, ενώ το υπόλοιπο μακιγιάζ της παρέμεινε διακριτικό και τέλειο. Η επιδερμίδα της έλαμπε, με απαλές μπρονζέ σκιές στα μάτια, καλοσχηματισμένα φρύδια και έντονες βλεφαρίδες, ακολουθώντας τη φιλοσοφία του «cloud skin» που δίνει μια αέρινη, λαμπερή όψη.

Στο outfit της κράτησε την ίδια κομψή προσέγγιση! Επέλεξε το αγαπημένο της μακρύ φόρεμα σε γκρι απόχρωση, συνδυασμένο με μαύρη κάπα και ασορτί γόβες. Αυτή η εμφάνιση όχι μόνο αναδεικνύει την ομορφιά της, αλλά και την προτίμησή της στη βιωσιμότητα, καθώς πρόκειται για ένα κομμάτι που έχει ξαναφορέσει. Σίγουρα, μας θύμισε γιατί είναι διαχρονική fashion icon και γιατί την αγαπάμε τόσο!

