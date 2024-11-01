Όλοι ξέρουμε αυτό το ενοχλητικό αίσθημα ξηρότητας στο πρόσωπο, το σφίξιμο που νιώθουμε, τα ξηρά σημεία ή το «τρίψιμο» του μακιγιάζ επειδή η υφή της επιδερμίδας μας έχει χαθεί. Η ξηρότητα στο πρόσωπο είναι ενοχλητική, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί και σημάδι ότι η επιδερμίδα μας χρειάζεται άμεσα λίγη επιπλέον φροντίδα.

Όπως εξηγεί ο David Kim, MD, δερματολόγος στο Idriss Dermatology στη Νέα Υόρκη, η ξηρότητα εμφανίζεται όταν ο φραγμός της επιδερμίδας μας εξασθενεί, με αποτέλεσμα η επιδερμίδα να γίνεται θαμπή και με ερεθισμούς. Η κλινική ονομασία είναι ξηροδερμία (xerosis) και προκαλείται από έλλειψη υγρασίας ή λιπαρότητας στην επιδερμίδα.

Η δερματολόγος Michelle Henry, MD, επισημαίνει ότι η ξηρότητα μπορεί να προκληθεί από διάφορους παράγοντες, όπως η έκθεση στο κρύο και ο ξηρός αέρας, οι καθημερινές συνήθειες που περιλαμβάνουν σκληρά προϊόντα περιποίησης, ιατρικές καταστάσεις και φυσικά η διαδικασία γήρανσης.

1. Πλύνε το πρόσωπό σου με χλιαρό, όχι ζεστό, νερό

Ένας από τους χρυσούς κανόνες ομορφιάς είναι να μην πλένεις ποτέ το πρόσωπο, τα μαλλιά ή το σώμα σου με ζεστό νερό, όσο χαλαρωτικό κι αν είναι. Το ζεστό ντους μπορεί να προκαλέσει φλεγμονή και να καταστρέψει τον φραγμό της επιδερμίδας, επιδεινώνοντας την ξηρότητα. Προτίμησε το χλιαρό νερό και έναν απαλό καθαριστικό αφρό, ειδικά σχεδιασμένο για ξηρή επιδερμίδα.

2. Εφάρμοσε ενυδατική κρέμα σε ελαφρώς νωπή επιδερμίδα

Η Henry προτείνει να εφαρμόζεις την ενυδατική κρέμα όταν η επιδερμίδα σου είναι ακόμη λίγο νωπή, για να κλειδώσεις την υγρασία στην επιδερμίδα.

3. Αναζήτησε προϊόντα με ενυδατικά συστατικά

Το πιο απλό βήμα είναι να επιλέξεις προϊόντα με ενυδατικά και θρεπτικά συστατικά. Τα ενυδατικά προϊόντα περιλαμβάνουν συνήθως τρεις βασικές κατηγορίες: υγραντές, έλαια, και στεγανωτικά. Οι υγραντές, όπως το υαλουρονικό οξύ και η γλυκερίνη, προσελκύουν νερό στην επιδερμίδα, ενώ τα στεγανωτικά, όπως τα κεριά και η βαζελίνη, αποτρέπουν την απώλεια υγρασίας. Αναζήτησε προϊόντα που βοηθούν στην επαναφορά του φραγμού του δέρματος, καταπραΰνουν τους ερεθισμούς και είναι κατάλληλα για ευαίσθητο δέρμα.

4. Κάνε Απολέπιση με έναν υγραντή

Η απολέπιση μπορεί να βοηθήσει ακόμη και την ξηρή επιδερμίδα, εφόσον γίνεται σωστά. Προτίμησε ήπιους χημικούς απολεπιστές, όπως το γαλακτικό οξύ, που λειτουργεί και ως υγραντής. Απέφυγε τα φυσικά απολεπιστικά με κόκκους καθώς και τα προϊόντα με σαλικυλικό ή γλυκολικό οξύ, που μπορεί να ερεθίσουν την επιδερμίδα σου.

5. Απέφυγε το αλκοόλ, τα αρώματα και άλλα ερεθιστικά συστατικά

Όταν η επιδερμίδα είναι ξηρή, ο φραγμός της είναι διαταραγμένος, καθιστώντας την πιο επιρρεπή σε ερεθισμούς από το περιβάλλον. Απέφυγε προϊόντα με αλκοόλ, άρωμα, ακετόνη, και αιθέρια έλαια που μπορεί να προκαλέσουν αντιδράσεις. Προτίμησε προϊόντα χωρίς parabens και θειικά άλατα.

6. Μην πλένεις το πρόσωπό σου υπερβολικά

Αν και η επιλογή του καθαριστικού είναι σημαντική, η υπερβολική συχνότητα στο πλύσιμο μπορεί να αφαιρέσει τα φυσικά έλαια του δέρματος. Χρησιμοποίησε ένα απαλό καθαριστικό με βάση το λάδι ή το βάλσαμο που δεν θα αφυδατώσει την επιδερμίδα σου.

7. Επαγγελματικές θεραπείες

Αν αναζητάς πιο ενισχυμένες λύσεις, υπάρχουν θεραπείες σε κέντρα δερματολογίας, όπως τα “skin boosters” με βάση το υαλουρονικό οξύ, που ενισχύουν την ενυδάτωση και προσφέρουν δροσερή όψη στο δέρμα, χωρίς να αυξάνουν τον όγκο. Ωστόσο, οι καθημερινές συνήθειες φροντίδας στο σπίτι είναι αυτές που κάνουν τη μεγαλύτερη διαφορά.

Με αυτές τις απλές συνήθειες, η ξηρότητα δεν χρειάζεται να είναι πια ένας μόνιμος εχθρός για την επιδερμίδα σου!

