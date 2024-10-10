Η ετήσια φιλανθρωπική εκδήλωση του Ινστιτούτου Κοστουμιών του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης, η πιο φαντασμαγορική βραδιά μόδας για το 2025, Met Gala, θα υποδεχθεί τους καλεσμένους της στις 5 Μαΐου.

Όπως ανακοινώθηκε από το διάσημο μουσείο, με τη βοήθεια του Φαρέλ Γουίλιαμς και του Λιούις Χάμιλτον, το θέμα της ανοιξιάτικης έκθεσης του μουσείου και του Met Gala θα έχει τον τίτλο «Superfine: Tailoring Black Style» και θα αφορά τη συμβολή της μαύρης κουλτούρας στη μόδα ανά τους αιώνες.

Είναι η πρώτη έκθεση του Ινστιτούτου Κοστουμιών μετά το «Braveheart: Men in Skirts» του 2003 που επικεντρώνεται αποκλειστικά στην ανδρική μόδα, σύμφωνα με το ΑP. Για αυτό το λόγο στο πλευρό της Σιδηράς Κυρίας της μόδας, Άννα Γουίντουρ, στο κόκκινο χαλί του Met Gala θα βρίσκονται ως συμπρόεδροι οι ΛεΜπρόν Τζέιμς, Κόλμαν Ντομίνγκο, A$AP Rocky μαζί με τους Γουίλιαμς και Χάμιλτον.

Η Janelle Monae

Σύμφωνα με τον Διευθυντή του Μουσείου, Μαξ Χολέιν, η έκθεση, η οποία θα διαρκέσει για πρώτη φορά έξι μήνες θα διερευνήσει «τη σημασία του ενδυματολογικού στιλ για την διαμόρφωση των μαύρων ταυτοτήτων στην ατλαντική διασπορά» και θα γιορτάσει «τη δύναμη του στυλ ως δημοκρατικό εργαλείο για την απόρριψη στερεοτύπων και την πρόσβαση σε νέες επιλογές».

Πηγή έμπνευσης είναι το βιβλίο «Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity» που κυκλοφόρησε το 2009 η καθηγήτρια στο Barnard College του Πανεπιστημίου Κολούμπια, Μόνικα Λ. Μίλερ.

«Η έκθεση θα παρουσιάσει μια πολιτιστική και ιστορική εξέταση του Μαύρου Δανδή, κατά τον 18ο αιώνα μέχρι τις σύγχρονες μορφές του», υπογράμμισε η συγγραφέας σημειώνοντας παράλληλα ότι στη δεκαετία του 1780, οι «δανδήδες» συχνά ορίζονταν ως οι «άντρες που έδιναν ιδιαίτερη και μερικές φορές υπερβολική προσοχή στο ντύσιμο».

Το περσινό γκαλά συγκέντρωσε περισσότερα από $26 εκατ., ποσό ρεκόρ για μία τέτοια εκδήλωση. Η έκθεση «Superfine: Tailoring Black Style» θα φιλοξενηθεί στο μουσείο από τις 10 Μαΐου έως τις 26 Οκτωβρίου του 2025.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

