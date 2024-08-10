Το viral TikTok beauty hack θέλει bronzer, αντί για concealer, κάτω από τα μάτια

Το TikTok κατακλύζεται από βίντεο με το hashtag "bronzerconcealer" και "bronzerundereyes", όπου χρήστες δοκιμάζουν ένα νέο makeup hack: τη χρήση bronzer αντί για concealer κάτω από τα μάτια. Τον τελευταίο μήνα, το συγκεκριμένο trend έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλές, προκαλώντας την απορία αν το bronzer μπορεί πραγματικά να καλύψει τους μαύρους κύκλους.

Το bronzer, με τους ζεστούς πορτοκαλί τόνους του, έρχεται σε αντίθεση με τους μπλε και μωβ υποτόνους που συχνά συνοδεύουν τους μαύρους κύκλους. Αυτή η αντίθεση βοηθά στην εξουδετέρωση των σκούρων περιοχών, επιτυγχάνοντας ένα αποτέλεσμα που μπορεί να είναι πιο ομοιόμορφο από ένα concealer που δεν έχει επιλεγεί σωστά.

Εν ολίγοις, το bronzer λειτουργεί παρόμοια με έναν κορέκτορα σε πορτοκαλί ή ροδακινί αποχρώσεις. Ωστόσο, για καλύτερο αποτέλεσμα, μπορείς να προσθέσεις λίγο concealer πάνω από το bronzer για να φωτίσεις την περιοχή, καθώς το bronzer από μόνο του μπορεί να μην παρέχει την απαραίτητη λάμψη.

Beauty tips: Επέλεξε μια απαλή πορτοκαλί απόχρωση bronzer, αποφεύγοντας τις πολύ φωτεινές ή glowy αποχρώσεις, για να επιτύχεις το καλύτερο αποτέλεσμα. Μην ξεχάσεις να δώσεις έμφαση στο blending, ώστε τα χρώματα να αναμειχθούν ομοιόμορφα και το αποτέλεσμα να δείχνει φυσικό.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.