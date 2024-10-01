Dior: Η πρώτη καμπάνια με τον Λιούις Χάμιλτον

Ο Λιούις Χάμιλτον ανακοινώθηκε ως ο νεότερος πρεσβευτής του Dior και προσκεκλημένος σχεδιαστής για την επόμενη lifestyle capsule κολεξιόν το καλοκαίρι και τώρα ο γαλλικός πολυτελής οίκος ξεκίνησε την καμπάνια για την προώθησή της.

H νέα συλλογή του Dior - σχεδιασμένη από τον Κιμ Τζόουνς σε συνεργασία με τον Χάμιλτον δημιουργήθηκε από αειφόρα υλικά και χωρίς δέρμα ζώων κατόπιν αιτήματος του Θρύλου της Formula 1.

Με τον φακό του Βραζιλιάνου φωτογράφου Rafael Pavarotti, η καμπάνια για τη Lifestyle Capsule είναι αφιερωμένη σε χειμερινά εποχιακά σπορ όπως το σκι και το σνόουμπορντ.

Ωδή στη δημιουργικότητα και τα συναρπαστικά χόμπι κατά τη διάρκεια του πιο δροσερού καιρού, ο Χάμιλτον στοχάζεται τα δικά του πάθη, όπως οι αγώνες, στους οποίους προσπαθεί συνεχώς να διευρύνει τα όρια για να ξεπεράσει τον εαυτό του.

«Φτιαγμένη για έναν δραστήριο τρόπο ζωής» η συλλογή αποτελείται παντελόνια από διάφορα υφάσματα, από τζιν μέχρι τουίντ, πλεκτά, φούτερ και φλις μπλουζάκια κατασκευασμένα εν μέρει από οργανικά ή ανακυκλωμένα υφάσματα και ρούχα από την ιαπωνική εταιρεία κατασκευής ειδών σκι Descente.

Στην καμπάνια οι πρώτες φωτογραφίες της οποίας δόθηκαν στη δημοσιότητα σήμερα από τον γαλλικό οίκο ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της F1 ανεβαίνει στις πίστες όπου φωτογραφίζεται με φόντο μαγευτικό ορεινό τοπίο σε έντονες αποχρώσεις του μπλε.

Σπορ υπερμεγέθη πουλόβερ, πλεκτές μπλούζες με φαρδιά παντελόνια, που μοιάζουν με τη στολή του après-ski είναι στα βασικά στοιχεία της συλλογής, στην οποία περιλαμβάνονται το σακίδιο πλάτης Dior 8 και η τσάντα messenger rider 2.0, από εξαιρετικά ανθεκτικό υλικό.

Ο Χάμιλτον συνδέθηκε με τον Κιμ Τζόουνς, ο οποίος μεγάλωσε στην Αφρική, λόγω της κοινής τους αγάπης για την ήπειρο, με πολλές δημιουργίες που ενσωματώνουν μοτίβα αφρικανικής έμπνευσης. Μερικά από τα υφάσματα κατασκευάστηκαν στη Μπουρκίνα Φάσο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.