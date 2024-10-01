Το λάθος που κάνεις όταν λούζεις τα μαλλιά σου και δεν μακραίνουν

Έχεις βάλει στόχο να μακρύνεις τα μαλλιά σου, αλλά παρόλη την προσπάθεια, δεν βλέπεις το αποτέλεσμα που θέλεις; Υπάρχει ένα συχνό λάθος που μπορεί να κάνεις στο λούσιμο και να επηρεάζει αρνητικά την ανάπτυξη των μαλλιών σου. Αντί να βοηθάς τη διαδικασία, μπορεί άθελά σου να την καθυστερείς.

Αναρωτήσου: Μήπως, όταν εφαρμόζεις το σαμπουάν, το τρίβεις κατά μήκος των μαλλιών σου και όχι μόνο στο τριχωτό της κεφαλής; Αν ναι, τότε χωρίς να το καταλαβαίνεις, μπορεί να προκαλείς φθορά στην τρίχα. Το τρίψιμο του σαμπουάν στα μήκη δεν καθαρίζει τα μαλλιά, αντίθετα τα «τραυματίζει». Οι τρίχες των μαλλιών έχουν λέπια κατά μήκος τους, τα οποία όταν βραχούν ανοίγουν. Αν εσύ τρίβεις έντονα τα μαλλιά σου, τα λέπια αυτά καταστρέφονται, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ψαλίδα, να αφυδατώνονται οι άκρες και η τρίχα να σπάει πιο εύκολα.

Για να το αποφύγεις αυτό, επικεντρώσου στο τριχωτό της κεφαλής. Εκεί πρέπει να τρίψεις το σαμπουάν σου, γιατί εκεί συσσωρεύονται οι ρύποι και τα έλαια. Δημιούργησε αφρό στο κεφάλι σου και στη συνέχεια άφησε τον να κατέβει προς τις άκρες καθώς ξεπλένεις τα μαλλιά σου. Με αυτόν τον τρόπο, καθαρίζεις τα μήκη χωρίς να προκαλείς φθορά.

Επίσης, όταν έρθει η ώρα να στεγνώσεις τα μαλλιά σου, απέφυγε να τα τρίβεις με την πετσέτα. Αντίθετα, κάνε ταμποναριστές κινήσεις για να απορροφήσεις την υγρασία χωρίς να προκαλείς φθορές. Και μην ξεχνάς: Εφάρμοσε ένα ενυδατικό λάδι με θερμοπροστασία πριν τα στεγνώσεις με το πιστολάκι, για να διατηρήσεις την υγεία τους.

Ακολουθώντας αυτές τις συμβουλές, θα δεις πραγματική διαφορά στην υφή και στο μάκρος των μαλλιών σου.

