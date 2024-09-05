Joey King: Με την υπογραφή του Δημήτρη Γιαννέτου τόλμησε το viral haircut του TikTok

Η Joey King δεν αποχωρίζεται ποτέ τον προσωπικό της hairstylist, Δημήτρη Γιαννέτο, ο οποίος είναι υπεύθυνος για μερικά από τα πιο αξέχαστα look της. Ο Γιαννέτος έχει αναλάβει τα μαλλιά της για σημαντικές στιγμές, όπως ο γάμος της, γεγονός που αποδεικνύει την εμπιστοσύνη που του δείχνει. Επιπλέον, τη συνοδεύει σε κάθε της εμφάνιση στο κόκκινο χαλί, προτείνοντάς της πάντα τις πιο κομψές αλλά και ανατρεπτικές αλλαγές που συχνά γίνονται θέμα συζήτησης.

Από τέλειο bob και μακριά κυματιστά μαλλιά, μέχρι τις πιο εντυπωσιακές αποχρώσεις που τονίζουν την επιδερμίδα της, η Joey έχει δοκιμάσει πολλά διαφορετικά look υπό την καθοδήγηση του Γιαννέτου.

Πρόσφατα, η King υιοθέτησε ένα νέο κούρεμα που έχει γίνει viral στο TikTok: το «clavi cut». Αυτό το κούρεμα έχει μήκος λίγο πιο κάτω από τους ώμους, με αυστηρή γραμμή και χωρίστρα στη μέση, προσφέροντας ένα sleek και λείο αποτέλεσμα. Τα ξανθά highlights της δείχνουν πολυδιάστατα και εντυπωσιακά. Το «clavi cut» ταιριάζει σε κάθε σχήμα προσώπου και είναι εξαιρετικά πρακτικό, αφού μπορεί να στιλιζαριστεί με πολλούς τρόπους από αλογοουρά, μέχρι bun ή half up. Τι λες, θα το δοκιμάσεις αυτό το φθινόπωρο;

