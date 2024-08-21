Mascara: Τα λάθη που κάνεις και «σαμποτάρεις» το βλέμμα σου

Η mascara είναι ένα must have beauty product στο νεσεσέρ κάθε γυναίκας, είτε προσπαθείτε να δώσετε όγκο στις λεπτές βλεφαρίδες σας, είτε θέλετε να τονίσετε την καμπύλη τους ή να χαρίσετε μήκος. Αν και η χρήση της είναι τόσο διαδεδομένη, πολλές γυναίκες κάνουν λάθη κατά την εφαρμογή, που μειώνουν την αποτελεσματικότητά της. Με λίγες απλές αλλαγές, το βλέμμα σας μπορεί να γίνει ακόμη πιο εντυπωσιακό. Ας δούμε τρία συχνά λάθη που πρέπει να αποφύγετε:

Κάνετε skip το ψαλιδάκι για βλεφαρίδες

Ένα από τα πιο σημαντικά βήματα πριν την εφαρμογή της mascara είναι η χρήση του ψαλιδιού για βλεφαρίδες. Αυτό το εργαλείο μπορεί να προσδώσει μια φυσική καμπύλη στις βλεφαρίδες σας, κάνοντας τα μάτια σας να φαίνονται πιο μεγάλα και το βλέμμα σας πιο εκφραστικό.

Παραλείπετε το primer για βλεφαρίδες

Ακόμη κι αν δεν χρησιμοποιείτε ψαλιδάκι, ένα primer για βλεφαρίδες μπορεί να κάνει θαύματα. Αυτό το προϊόν περιβάλλει τις βλεφαρίδες με ένα λεπτό στρώμα, που σε συνδυασμό με τη mascara τις κάνει να φαίνονται πιο πυκνές και μακριές. Επιπλέον, πολλά primers περιέχουν θρεπτικά συστατικά, όπως έλαιο jojoba και βιταμίνες, που ενδυναμώνουν τις βλεφαρίδες με την πάροδο του χρόνου.

Εφαρμόζετε τη mascara βιαστικά

Η εφαρμογή της mascara απαιτεί χρόνο και προσοχή. Αποφύγετε τις βιαστικές κινήσεις και αφιερώστε λίγο χρόνο για να περάσετε το βουρτσάκι από τη ρίζα μέχρι την άκρη των βλεφαρίδων, με ελαφριές ζιγκ-ζαγκ κινήσεις. Αυτός ο τρόπος εφαρμογής βοηθά στην ομοιόμορφη κάλυψη των βλεφαρίδων και αποτρέπει τη δημιουργία του αντιαισθητικού εφέ «αράχνης». Έτσι, θα αποκτήσετε το μέγιστο δυνατό μήκος και όγκο, κάνοντας το βλέμμα σας πιο έντονο και σαγηνευτικό.

