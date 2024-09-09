Η Σάρα Μπάρτον είναι η νέα διευθύντρια δημιουργικού του Givenchy

Η Σάρα Μπάρτον (Sarah Burton) ορίστηκε επίσημα διευθύντρια δημιουργικού του Givenchy.

Το brand που ανήκει στον όμιλο LVMH επέλεξε τη Βρετανίδα σχεδιάστρια να ηγηθεί του γαλλικού οίκου.

Πριν από τον Givenchy, η Σάρα Μπάρτον είχε μια λαμπρή καριέρα στον Alexander McQueen.

Τώρα θα είναι η δεύτερη γυναίκα επικεφαλής σχεδιάστρια του Givenchy και αναμένεται να αφιχθεί στα ατελιέ στην Avenue George V τις επόμενες μέρες και να παρουσιάσει την πρώτη της συλλογή για τον γαλλικό οίκο κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας στο Παρίσι, τον Μάρτιο του 2025.

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Givenchy, Σίντνεϊ Τολεντάντο ανέφερε σε δήλωσή του: «Η Σάρα Μπάρτον είναι εξαιρετικό δημιουργικό ταλέντο, παρακολουθώ το έργο της με πάθος για πολλά χρόνια. Είμαι πολύ χαρούμενος που εντάσσεται σήμερα στον Givenchy. Το μοναδικό της όραμα και η προσέγγισή της στη μόδα θα είναι ανεκτίμητα για αυτόν τον εμβληματικό οίκο, γνωστό για την τόλμη και την υψηλή ραπτική του. Είμαι πεπεισμένος ότι θα συμβάλει στη μελλοντική επιτυχία και τη διεθνή θέση του οίκου».

«Είναι μεγάλη τιμή να εντάσσομαι στον όμορφο οίκο Givenchy, είναι ένα κόσμημα. Είμαι τόσο ενθουσιασμένη που μπορώ να γράψω το επόμενο κεφάλαιο στην ιστορία αυτού του εμβληματικού οίκου και να φέρω στον Givenchy το δικό μου όραμα, την ευαισθησία και τις πεποιθήσεις» τόνισε σε δήλωση της η σχεδιάστρια, η οποία θα σχεδιάσει τόσο τις γυναικείες όσο και τις ανδρικές συλλογές.

Η Μπάρτον παρουσίασε την τελευταία της κολεξιόν για την άνοιξη 2024 για τον Alexander McQueen τον Οκτώβριο του 2023.

Επικεφαλής σχεδιαστές του Givenchy έχουν διατελέσει ο John Galliano που ήταν ο άμεσος διάδοχος του ιδρυτή, Hubert de Givenchy και αργότερα ο Riccardo Tisci που κατείχε τη θέση του διευθυντή δημιουργικού για 12 χρόνια και αναδείχθηκε ο πιο επιτυχημένος σχεδιαστής που ηγήθηκε του οίκου.

