Το Watercolour Makeup είναι η πιο ονειρική τάση που θα δεις φέτος την άνοιξη

Σύμφωνα με έναν κορυφαίο celebrity makeup artist  

Άνοιξη είναι προ των πυλών, και μαζί της έρχεται η ανάγκη για ανανέωση – όχι μόνο στην γκαρνταρόμπα μας, αλλά και στο μακιγιάζ μας. Αν θέλεις να δοκιμάσεις κάτι φρέσκο, αέρινο και απόλυτα ανοιξιάτικο, τότε η νέα τάση watercolour makeup είναι ό,τι πρέπει!

Τι είναι το Watercolour Makeup;
Αν φέρεις στο μυαλό σου τους απαλούς τόνους μιας ακουαρέλας, με τα χρώματα να μπλέκονται μεταξύ τους σε μια dreamy σύνθεση, τότε καταλαβαίνεις την αισθητική αυτής της τάσης. Στο μακιγιάζ, αυτό μεταφράζεται σε διάφανα, ανάλαφρα χρώματα που μοιάζουν να έχουν λιώσει μέσα στο δέρμα.

Ξέχνα τις έντονες γραμμές και τις βαριές στρώσεις προϊόντων. Το watercolour makeup είναι αιθέριο, διακριτικό και φρέσκο. Δημιουργεί μια απαλότητα στο βλέμμα, στα χείλη και στα μάγουλα, σαν να έχεις μια φυσική, ρομαντική λάμψη.

Γιατί να επιλέξεις το Watercolour Makeup;
Με την άνοιξη να βρίσκεται προ των πυλών, οι παστέλ και χαρούμενες αποχρώσεις επιστρέφουν δυναμικά στο νεσεσέρ μας. Όμως, αν δεν σου αρέσουν τα neon χρώματα και προτιμάς πιο minimal και διακριτικά looks, το watercolour makeup σου δίνει έναν πιο κομψό και ντελικάτο τρόπο να ενσωματώσεις τις αποχρώσεις του ροζ, του λιλά και του baby blue στο μακιγιάζ σου.

Πώς να το φορέσεις;
Ακολουθούν μερικές από τις αγαπημένες μας εκδοχές αυτής της dreamy τάσης:

1.Stained glass blue eyeshadow

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tashi (@tashimrod)

 2. Sheer cherry blush

3. Ροζ combo στα μάτια & τα μάγουλα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by steph hui🦋 (@stxph.h)

4. Σκιά στην απόχρωση της λεβάντας & φυσικά ροζ μάγουλα

5. Buttery pink blush 

6. Glazed lilac eyes and cheeks 

Πηγή: womenonly

