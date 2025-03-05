Λογαριασμός
Doechii: Η εκθαμβωτική εμφάνισή της στο γκαλά «Le Grand Dîner du Louvre» στο Παρίσι – Σαν κούκλα… (video-φωτό)

Η ράπερ με αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανακοίνωσε την επανακυκλοφορία του «Anxiety», το οποίο είχε κάνει το ντεμπούτο του στο YouTube το 2021

Doechii

Η βραβευμένη με Grammy ράπερ, Doechii, έκλεψε τις εντυπώσεις στη φιλανθρωπική εκδήλωση «Le Grand Dîner du Louvre» στο Παρίσι.

Έφτασε στο κόκκινο χαλί του γκαλά με μια απαστράπτουσα ολοκέντητη χρυσή δημιουργία από τη συλλογή υψηλής ραπτικής Άνοιξη/Καλοκαίρι 2025 του Valentino, «Vertigineux». Η συλλογή παρουσιάστηκε στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού στις 29 Ιανουαρίου και σηματοδότησε το ντεμπούτο του Alessandro Michele ως καλλιτεχνικού διευθυντή του οίκου, όπως αναφέρει το «People».

Doechii

Η δημιουργία της Doechii ήταν ένα πραγματικό έργο τέχνης, με περίτεχνες εκθαμβωτικές ασημένιες λεπτομέρειες. Το επάνω μέρος του φορέματος είχε ψηλό λαιμό και μακριά μανίκια, δημιουργώντας μια μοναδική αίσθηση κομψότητας. Η φούστα άνοιγε σε μια εντυπωσιακή φαρδιά γραμμή, αναδεικνύοντας τα ασημένια στοιχεία τα οποία χάριζαν περισσότερη λάμψη στο φόρεμα. Η Doechii ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με διαμαντένια κοσμήματα.

Doechii

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα πραγματοποίησε ένα σόου έκπληξη στους υψηλούς καλεσμένους της εκδήλωσης, σύμφωνα με τη Vogue.

Doechii

«Σε όλους τους Αμερικανούς, καλώς ήρθατε στο Παρίσι. Και για όλους τους Παριζιάνους, καλώς ήρθατε στην Doechii», είπε η σταρ φορώντας ένα σύνολο Schiaparelli. Η εμφάνισή της ξεκίνησε με την επιτυχία του 2023, «Persuasive» και ακολούθησε το αγαπημένο τραγούδι των θαυμαστών της «Denial is a River».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Swamp Princess (@doechii)

Πηγή: skai.gr

