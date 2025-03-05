Η βραβευμένη με Grammy ράπερ, Doechii, έκλεψε τις εντυπώσεις στη φιλανθρωπική εκδήλωση «Le Grand Dîner du Louvre» στο Παρίσι.

Έφτασε στο κόκκινο χαλί του γκαλά με μια απαστράπτουσα ολοκέντητη χρυσή δημιουργία από τη συλλογή υψηλής ραπτικής Άνοιξη/Καλοκαίρι 2025 του Valentino, «Vertigineux». Η συλλογή παρουσιάστηκε στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού στις 29 Ιανουαρίου και σηματοδότησε το ντεμπούτο του Alessandro Michele ως καλλιτεχνικού διευθυντή του οίκου, όπως αναφέρει το «People».

Η δημιουργία της Doechii ήταν ένα πραγματικό έργο τέχνης, με περίτεχνες εκθαμβωτικές ασημένιες λεπτομέρειες. Το επάνω μέρος του φορέματος είχε ψηλό λαιμό και μακριά μανίκια, δημιουργώντας μια μοναδική αίσθηση κομψότητας. Η φούστα άνοιγε σε μια εντυπωσιακή φαρδιά γραμμή, αναδεικνύοντας τα ασημένια στοιχεία τα οποία χάριζαν περισσότερη λάμψη στο φόρεμα. Η Doechii ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με διαμαντένια κοσμήματα.

Doechii attended "Le Grand Dinner Du Louvre" event at the Louvre Museum in Paris 💛 pic.twitter.com/APD2h89UKI — Everything Doechii 🐊 (@EDoechii) March 4, 2025

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα πραγματοποίησε ένα σόου έκπληξη στους υψηλούς καλεσμένους της εκδήλωσης, σύμφωνα με τη Vogue.

«Σε όλους τους Αμερικανούς, καλώς ήρθατε στο Παρίσι. Και για όλους τους Παριζιάνους, καλώς ήρθατε στην Doechii», είπε η σταρ φορώντας ένα σύνολο Schiaparelli. Η εμφάνισή της ξεκίνησε με την επιτυχία του 2023, «Persuasive» και ακολούθησε το αγαπημένο τραγούδι των θαυμαστών της «Denial is a River».

Doechii for Vogue at Le Musée Du Louvre in Paris🐊 pic.twitter.com/bI9Ks9rj7L — Everything Doechii 🐊 (@EDoechii) March 5, 2025

