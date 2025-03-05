Η Kaia Gerber αγαπά τις αναφορές στο παρελθόν. Το μοντέλο και η ηθοποιός φαίνεται να ανατρέχει συνεχώς στη μόδα του παρελθόντος όταν επιλέγει τα ρούχα της για το κόκκινο χαλί, οπότε δεν είναι καθόλου έκπληξη που διάλεξε ένα φόρεμα από την ιστορία της μόδας για το πάρτι του Vanity Fair μετά τα Oscars την Κυριακή το βράδυ.

Αν και η Gerber δεν παραβρέθηκε στην κύρια εκδήλωση των Oscars, έκανε μεγάλη εντύπωση στο after-party της Ακαδημίας, φορώντας ένα κρεμ φόρεμα από την haute couture συλλογή Valentino Άνοιξη/Καλοκαίρι 1997. Το μπούστο του φορέματος ήταν απλό, με έναν αμάνικο τοπ που θύμιζε σουτιέν, αλλά η φούστα έκλεψε την παράσταση. Με τις γραμμές που σχημάτιζαν επίπεδα, το φόρεμα φαινόταν σαν να έλιωνε σιγά σιγά κάτω από τον καυτό ήλιο, σαν μία μπάλα βανίλιας παγωτού.

Η απόλυτη λεπτομέρεια ήρθε με την αντίστοιχη διάφανη κάπα, που είχε τις ίδιες λεπτομέρειες από στρας και στερεωνόταν στο λαιμό με ένα μεγάλο, φουσκωτό λουλούδι. Η Kaia την πέρασε στο κόκκινο χαλί και έκανε μία εντυπωσιακή παρουσία, πριν την αφαιρέσει για να αποκαλύψει την απλότητα και την κομψότητα του εσωτερικού φορέματος.

Αν και το φόρεμα ήταν από τη συλλογή του 1997, η Kaia βρήκε έμπνευση για τα μαλλιά και το μακιγιάζ της πιο πίσω στο χρόνο, στην δεκαετία του ’60. Ειδικά τώρα που είναι πίσω στη δουλειά για τα γυρίσματα του δεύτερου κύκλου του Palm Royale, σίγουρα έχει μπει για τα καλά στο κλίμα.

Το look της Kaia είναι ακριβώς αυτό που περιμένουμε: διαχρονικό, κλασικό και με μία δόση vintage. Ακόμα κι όταν δεν φοράει ακριβώς vintage ρούχα, το στυλ της πάντα παραπέμπει σε κάτι από το παρελθόν. Στο Academy Museum Gala το 2023, έκανε αναφορά στην Audrey Hepburn και την ταινία Sabrina, ενώ στο Met Gala του 2021 φόρεσε ένα φόρεμα Oscar de la Renta εμπνευσμένο από το look της Bianca Jagger το 1981. Το μοντέλο ξέρει τη μόδα και την ιστορία της πολύ καλά και αγαπά να ταξιδεύει ανάμεσα στις δεκαετίες μέσω των εμφανίσεών της.

Φυσικά, η Kaia Gerber δεν ήταν η μόνη που αναβίωσε vintage ρούχα στο κόκκινο χαλί του Vanity Fair. Σήμερα, η εμφάνιση με vintage κομμάτια είναι σχεδόν κανόνας. Μαζί της στο πάρτι ήταν η Kendall Jenner και η Keke Palmer, οι οποίες φόρεσαν vintage Mugler και Atelier Versace, αντίστοιχα.

