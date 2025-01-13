Η Εύη Δαέλη δοκιμάζει ένα beauty hack και φτιάχνει φακίδες με ένα μπρόκολο! Πέτυχε;

Οι χαριτωμένες φακίδες που ξαφνικά όλες θέλουν να έχουν και κυκλοφορούν στο εξωτερικό μέχρι και kit με έτοιμες, έχουν πια πολλούς τρόπους δημιουργίας από τις ευρυματικές content creators του εξωτερικού με το TikTok και τα social γενικά να αγκαλιάζουν πολλούς από αυτούς και τις γυναίκες να δοκιμάζουν όλους τους τρόπους για να βρουν ποιός τους βολεύει καλύτερα και ποιός έχει το πιο φυσικό αποτέλεσμα.

Και το μπρόκολο freckles είναι αρχηγός στην κούρσα αυτή! Σας έχουμε μιλήσει ήδη καιρό για αυτό το beauty trend με οδηγίες και tutorial. Και φαίνεται πως έχει ιντριγκάρει και στην Ελλάδα αρκετές, ανάμεσά τους και επώνυμες που αγαπούν το make up και συνηθίζουν να δοκιμάζουν beauty trends.

Ανάμεσά τους και η Εύη Δαέλη, που γνωρίσαμε κι αγαπήσαμε από τη σειρά "Ευτυχισμένοι Μαζί", η "Φοίβη" δηλαδή. Η νεαρή ηθοποιός αγαπάει πολύ τα make up tutorials είναι σχεδόν επαγγελματίας στο να κάνει το μακιγιάζ της και πρόσφατα αποφάσισε να κάνει μια δοκιμή στο δημοφιλές και viral trend με τις φακίδες από μπρόκολο.

Πώς τα πήγε; Αν είχε βάλει στο μπρόκολό της μια πιο ανοιχτή απόχρωση θα λέγαμε τέλεια! Σαν φακίδες πέτυχαν, ήθελε λίγο πιο ανοιχτό χρώμα... "Μπράβο στο μπρόκολο" είπε η ίδια στο τελείωμα αναγνωρίζοντας πως αυτό το hack πιάνει...

