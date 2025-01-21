Γιατί η Pamela Anderson λέει «Όχι» στο μακιγιάζ - «Είναι ελευθερία»

Δεν είναι τέλειο που ζούμε την αναγέννηση της Pamela Anderson; Μέσα στα τελευταία τρία χρόνια, η ηθοποιός έγινε το αθέλητο κεντρικό πρόσωπο της σειράς του Hulu Pam and Tommy, κυκλοφόρησε ένα ντοκιμαντέρ-απάντηση με τίτλο Pamela, A Lovestory, και μας έκανε όλους να την παρατηρήσουμε ξανά. Στη συνέχεια, βρέθηκε στο Broadway, ενώ εξέδωσε και την αυτοβιογραφία της, αποδεικνύοντας την ανθεκτικότητα και τη δύναμή της.

Αλλά η απόφασή της να εμφανιστεί χωρίς μακιγιάζ στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού το 2023 ήταν εκείνη που την καθιέρωσε και πάλι ως σύμβολο.

Το νέο πρόσωπο της Pamela Anderson

Από τότε, η Pamela Anderson έχει γίνει η απόλυτη εκπρόσωπος της φυσικής ομορφιάς. Έχει αφήσει πίσω της το χαρακτηριστικό smoky eye look και το ατημέλητο σινιόν, επιλέγοντας γυμνή επιδερμίδα και απαλά κυματιστά μαλλιά. Το μόνο στοιχείο που διατηρεί από το εμβληματικό της look είναι τα λεπτά φρύδια της.

Πρόσφατα, έκανε πολλές εμφανίσεις για την προώθηση της νέας της ταινίας, The Last Showgirl, χωρίς ίχνος μακιγιάζ. Παράλληλα, εμφανίστηκε και στις Χρυσές Σφαίρες 2025, όπου ήταν υποψήφια για το πρώτο της βραβείο, επίσης χωρίς μακιγιάζ.

Αυτή η μεταμόρφωση ομορφιάς, από το bombshell της δεκαετίας του '90, στο σύμβολο της φυσικής ομορφιάς, είναι άλλη μια απόδειξη ότι η Anderson είναι η βασίλισσα της ανανέωσης. Όπως δηλώνει και η ίδια, πρόκειται περισσότερο για μια επιστροφή στον αυθεντικό της εαυτό.

Γιατί αποφεύγει το μακιγιάζ

Η Pamela Anderson έχει εξηγήσει σε διάφορες συνεντεύξεις τους λόγους που εγκατέλειψε το μακιγιάζ, ξεκινώντας από την απώλεια της μακροχρόνιας makeup artist της, Alexis Vogel, η οποία πέθανε από καρκίνο του μαστού το 2019.

«Ήταν η καλύτερη. Και από τότε που έφυγε, ένιωσα ότι χωρίς εκείνη είναι καλύτερα για μένα να μη φοράω μακιγιάζ», δήλωσε στο Elle. «[Αυτό το νέο look] είναι απελευθερωτικό, διασκεδαστικό και λίγο επαναστατικό. Παρατήρησα ότι όλοι φορούσαν έντονα μακιγιάζ, και είναι τόσο τυπικό για μένα να πηγαίνω κόντρα στο ρεύμα και να κάνω το αντίθετο».

Η πρώτη της απόφαση να εμφανιστεί χωρίς μακιγιάζ στο show της Vivienne Westwood ήταν αυθόρμητη. «Δεν ξέρω, κάτι με κατέκλυσε. Φόρεσα αυτά τα πανέμορφα ρούχα και σκέφτηκα: “Δεν θέλω να ανταγωνιστώ τα ρούχα”», είπε στη Vogue France το 2023. «Δεν προσπαθώ να είμαι το πιο όμορφο κορίτσι στον χώρο. Είναι απλά ελευθερία. Είναι μια απελευθέρωση».



Το βαθύτερο μήνυμα

Αυτή η επιλογή εξελίχθηκε σε κάτι πολύ πιο ουσιαστικό. «[Εκείνη η στιγμή] ήταν η αρχή του να αφήσω την εικόνα που πάντα είχα για τον εαυτό μου», δήλωσε στο Better Homes & Gardens. «Τι είναι αυτός ο χαρακτήρας καρτούν που είχα δημιουργήσει; ΟΚ, ήταν διασκεδαστικό. Αλλά δεν είμαι πια αυτό το άτομο».

«Άρχισα να σκέφτομαι ότι θέλω να προκαλέσω την ιδέα της ομορφιάς και της μάσκας που φοράμε», πρόσθεσε. «Μόλις έβγαλα τη μάσκα, ο κόσμος άνοιξε μπροστά μου. Απλά έτυχε να είναι αυτό το αστείο γεγονός της Εβδομάδας Μόδας στο Παρίσι και να λέω, ‘Δεν θα κάτσω τρεις ώρες στην καρέκλα για μακιγιάζ. Θα πάω στο Λούβρο.’... Ήταν τόσο αναζωογονητικό, και δεν πίστευα ότι θα το πρόσεχε κανείς».

Η ρουτίνα της σήμερα

Σε μια συνέντευξη-βίντεο στο i-D, η Anderson αποκάλυψε ότι το μυστικό της ομορφιάς της είναι να «μην κάνει τίποτα». «Ξυπνάς, και ό,τι συμβαίνει, συμβαίνει. Όλα έχουν να κάνουν με την αυτοαποδοχή», εξήγησε. «Αυτή είναι η φάση της ζωής μου που προσπαθώ να αγκαλιάσω τώρα. Μερικές φορές είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να καταλάβεις ότι είσαι αρκετός και ότι είσαι όμορφος. Μου αρέσει να λέω “ζωή” αντί για “γήρας”. Το να κυνηγάς τη νεότητα είναι μάταιο».

Η ίδια μοιράστηκε την καλύτερη συμβουλή ομορφιάς της με το Byrdie: «[Να έχεις] αίσθηση του χιούμορ. Είναι θέμα στάσης ζωής. Είναι να αγκαλιάζεις τον εαυτό σου και να μη κυνηγάς τη νεότητα, αλλά να αποδέχεσαι το πού βρίσκεσαι. Αυτό είναι το καλύτερο».

