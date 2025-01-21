Cacao: Η Meredith Duxbury υιοθέτησε την it απόχρωση της σεζόν με την υπογραφή του Δημήτρη Γιαννέτου

O Δημήτρης Γιαννέτος, ο κορυφαίος hairstylist των μεγαλύτερων αστέρων του Hollywood, συνεχώς μας εκπλήσσει με τις εντυπωσιακές μεταμορφώσεις που δημιουργεί για τις celebrities. Από την Kim Kardashian και την Amal Clooney μέχρι την Demi Moore και τη Camila Cabello, κάθε αλλαγή που αναλαμβάνει γίνεται viral και προκαλεί θαυμασμό. Αυτή τη φορά, όμως, το βλέμμα μας έπεσε στην εντυπωσιακή Meredith Duxbury, η οποία ανανεώνει τελαυταία συνεχώς την εμφάνισή της και μας δείχνει πόσο τολμηρή μπορεί να είναι μια γυναίκα στο να πειραματίζεται με το look της.

Τα τελευταία χρόνια την έχουμε δει να πειραματίζεται με διάφορες τολμηρές αποχρώσεις, από το έντονο κόκκινο μέχρι το platinum ξανθό, αλλά και το strawberry blonde. Ωστόσο, αυτή η νέα αλλαγή στα μαλλιά της είναι η πιο γλυκιά και elegant όλων. Ο Δημήτρης Γιαννέτος ανέλαβε να τη μεταμορφώσει και της χάρισε την απόχρωση που φαίνεται να κυριαρχεί φέτος, ένα καστανό χρώμα cacao που εντυπωσιάζει με τη ζεστασιά και τη σοφιστικέ του εμφάνιση.

