Ο Δημήτρης Γιαννέτος δημιούργησε το ιδανικό bridal hair look στην Olivia Culpo

Έχεις ήδη επιλέξει το νυφικό και το μακιγιάζ σου, και το μόνο που απομένει είναι να βρεις το τέλειο χτένισμα που θα ολοκληρώσει την εμφάνισή σου. Ενώ το σινιόν είναι μια διαχρονική επιλογή, υπάρχουν πολλές άλλες όμορφες επιλογές για να δοκιμάσεις την ημέρα του γάμου σου. Η Olivia Culpo προσφέρει την ιδανική έμπνευση για το bridal χτένισμά σου.

Το μοντέλο και επιχειρηματίας παντρεύτηκε τον αγαπημένο της, Christian McCaffrey, σε μια ρομαντική τελετή το Σάββατο 29 Ιουνίου στο Rhode Island. Εκτός από το νυφικό της, custom δημιουργία του οίκου Dolce & Gabbana με ένα δαντελένιο πέπλο 5 μέτρων, αυτό που εντυπωσίασε ήταν η απλότητα και η κομψότητα στο beauty look της - στο μακιγιάζ και στα μαλλιά της.

Η ίδια σε συνέντευξή της στη Vogue είχε δηλώσει ότι ήθελε να διατηρήσει μια αβίαστη κομψότητα και απλότητα. «Υπάρχει τόση ομορφιά και απλότητα», ανέφερε και βλέποντας το νυφικό μακιγιάζ και το χτένισμά της, επιβεβαιώνουμε τα λεγόμενά της.

Το μακιγιάζ της επικεντρώθηκε σε γήινους, φυσικούς τόνους. Η celebrity make up artist Mary Phillips δημιούργησε ένα φυσικό χρώμα υγείας στα μάγουλά της με το ρουζ, ενώ στα χείλη της επιλέχθηκε ένα κραγιόν σε απαλή απόχρωση dusty rose.

Όσον αφορά το νυφικό χτένισμά της, ο celebrity hairstylist Δημήτρης Γιαννέτος δημιούργησε ένα «extra-glazed blowout» με έντονη λάμψη, αφήνοντας τα μαλλιά της να πέφτουν λυτά στους ώμους της. Η χωρίστρα στη μέση ενίσχυσε τον αβίαστο κομψό αέρα στο sleek look της, ενώ η λεπτομέρεια που έκανε τη διαφορά ήταν τα χαλαρά waves στις άκρες των μαλλιών της, που πρόσθεσαν κίνηση στο χτένισμά της.

