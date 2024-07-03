Η Cindy Crawford γιόρτασε την επέτειο των 20 χρόνων από την ίδρυση της εταιρείας καλλυντικών Meaningful Beauty με έναν ιδιαίτερο τρόπο, επιλέγοντας να φορέσει ένα κομμάτι από τη γκαρνταρόμπα της από το 1986.

Σε δύο φωτογραφίες που δημοσίευσε, και που τραβήχτηκαν με διαφορά 38 χρόνων, η Crawford πόζαρε φορώντας μόνο το μαύρο δερμάτινο τζάκετ, με τα μαλλιά της σε στιλ με όγκο και χτενισμένα στο πλάι.

Η ιδέα πίσω από τη φωτογράφιση ήταν να φορέσει ένα ρούχο που είχε φορέσει όταν ήταν 20 χρονών, για να γιορτάσει τα 20 χρόνια επιτυχίας της εταιρείας της, η οποία προσφέρει προϊόντα που ενισχύουν την αυτοπεποίθηση των γυναικών κάθε ηλικίας.

Το αποτέλεσμα, όπως θα δείτε παρακάτω, είναι τόσο εντυπωσιακό όσο και και η ίδια:

