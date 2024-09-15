Acne skin: Τα συστατικά που δεν πρέπει να βάζεις στο πρόσωπό σου αν έχεις ακμή

Αν έχεις ακμή ή δέρμα με τάση για σπυράκια, η επιλογή των σωστών προϊόντων περιποίησης μπορεί να είναι δύσκολη, ειδικά όταν ορισμένα συστατικά κρύβουν κινδύνους για το δέρμα σου. Ενώ πολλά προϊόντα μπορεί να φαίνονται ελκυστικά, είναι σημαντικό να γνωρίζεις ποια συστατικά πρέπει να αποφεύγεις για να μην επιδεινώσεις την κατάσταση της επιδερμίδας σου. Ακολουθούν ορισμένα από τα βασικά συστατικά που καλό είναι να αποφεύγεις αν έχεις ακμή:

Τεχνητά αρώματα

Τα αρώματα, παρόλο που προσθέτουν μια ευχάριστη μυρωδιά στα προϊόντα περιποίησης, συχνά περιέχουν έναν συνδυασμό χημικών ουσιών που μπορούν να προκαλέσουν ερεθισμούς, ειδικά στο δέρμα με τάση ακμής. Αυτά τα συστατικά δεν αναφέρονται ξεχωριστά στη λίστα συστατικών, γεγονός που τα καθιστά ακόμη πιο δύσκολα να εντοπιστούν.

Αιθέρια έλαια

Παρά την «φυσική» τους προέλευση, πολλά αιθέρια έλαια, όταν χρησιμοποιούνται σε μεγάλες ποσότητες, μπορούν να ερεθίσουν το ευαίσθητο ή ακνεϊκό δέρμα. Το γεγονός ότι είναι φυσικά δεν σημαίνει ότι είναι κατάλληλα για κάθε τύπο επιδερμίδας, ειδικά όταν το δέρμα είναι ήδη φλεγμονώδες.

Θειικό λαουρυλικό νάτριο (SLS)

Το SLS είναι ένας κοινός αφριστικός παράγοντας που χρησιμοποιείται στα καθαριστικά προσώπου, όμως μπορεί να είναι πολύ επιθετικό για το ακνεϊκό δέρμα. Η έντονη δράση του μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς και φλεγμονή, κάνοντας την κατάσταση χειρότερη.

Χλωριούχο νάτριο (αλάτι)

Αν και το αλάτι χρησιμοποιείται συχνά για την απολέπιση του δέρματος, μπορεί να σου κάνει πιο ξηρή την επιδερμίδα και να φράξει τους πόρους, προκαλώντας περισσότερα σπυράκια. Είναι καλύτερο να προτιμάς πιο ήπια απολεπιστικά προϊόντα.

Λάδι καρύδας

Παρά τη φήμη του ως ενυδατικό συστατικό, το λάδι καρύδας είναι φαγεσωρογόνο, δηλαδή μπορεί να φράξει τους πόρους. Αν το δέρμα σου είναι επιρρεπές στην ακμή, καλό είναι να το αποφεύγεις καθώς μπορεί να οδηγήσει σε εξάρσεις.

Εκτός από αυτά τα συστατικά, θα πρέπει να είσαι προσεκτικός με προϊόντα που είναι πολύ λιπαρά ή βαριά για το δέρμα σου. Αν και οι ανάγκες κάθε επιδερμίδας είναι διαφορετικές, η επιλογή προϊόντων χωρίς άρωμα και με μη φαγεσωρογόνες φόρμουλες είναι ένας ασφαλής τρόπος για να αποφύγεις την επιδείνωση της ακμής.

