Πώς να κάνεις το χτένισμα των σγουρών μαλλιών σου παιχνιδάκι

Τα σγουρά μαλλιά χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα όταν πρόκειται για το χτένισμα τους, είτε είναι βρεγμένα, είτε στεγνά. Εάν έχεις σγουρά μαλλιά, ξέρεις καλά ότι η διαδικασία μπορεί να είναι απαιτητική αν δεν ακολουθήσεις τις σωστές μεθόδους. Ο τρόπος που διαχειρίζεσαι τα σγουρά μαλλιά σου διαφοροποιείται από άλλους τύπους μαλλιών και απαιτεί ειδικές τεχνικές.

Χτένισμα σγουρών μαλλιών όταν είναι βρεγμένα

Όταν τα μαλλιά σου είναι βρεγμένα, είναι σημαντικό να τα προστατεύσεις από το σπάσιμο. Ξεκίνα με μια άφθονη ποσότητα conditioner για να μαλακώσεις τα μαλλιά σου και να διευκολύνεις το ξεμπέρδεμα. Χώρισε τα μαλλιά σου σε μικρά τμήματα για να κάνεις τη διαδικασία πιο αποτελεσματική και λιγότερο επίπονη.

Χρησιμοποίησε μια χτένα με φαρδιά δόντια και ξεκίνα το χτένισμα από τις άκρες προς τις ρίζες. Αυτή η τεχνική θα σε βοηθήσει να απομακρύνεις απαλά τους κόμπους χωρίς να τραβάς τα μαλλιά σου. Εάν συναντήσεις σφιχτούς κόμπους, χρησιμοποίησε τα δάχτυλά σου για να τους διαχωρίσεις προτού συνεχίσεις με τη χτένα.

Χτένισμα σγουρών μαλλιών όταν είναι στεγνά

Για το χτένισμα των στεγνών σγουρών μαλλιών, επέλεξε μια χτένα ή βούρτσα με φαρδιά δόντια και μαλακές, εύκαμπτες τρίχες. Εφαρμόσε ένα leave-in conditioner ή έλαιο για να προσθέσεις υγρασία, να μαλακώσεις τα μαλλιά σου και να μειώσεις το φριζάρισμα.

Όπως και όταν είναι βρεγμένα, χώρισε τα μαλλιά σου σε τμήματα για να κάνεις τη διαδικασία πιο εύκολη. Ξεκίνα από τις άκρες και προχώρα προς τις ρίζες. Τα σγουρά μαλλιά είναι πιο ευαίσθητα όταν είναι στεγνά, οπότε να είσαι προσεκτική και κάνε αργές, ήπιες κινήσεις για να αποφύγεις το σπάσιμο ή την ένταση.

Με την κατάλληλη τεχνική και προσοχή, το χτένισμα των σγουρών μαλλιών σου μπορεί να γίνει μια πιο εύκολη και ευχάριστη διαδικασία.

Πηγή: WomenOnly

