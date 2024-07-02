18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο λυτρώθηκε βλέποντας τον Ντιόγκο Κόστα, με τις αποκρούσεις του στα πέναλτι, να σφραγίζει την πρόκριση της Πορτογαλίας στα προημιτελικά του Euro2024.

Ο 39χρονος σούπερ σταρ παραλίγο να γίνει μοιραίος αποτυγχάνοντας να σκοράρει με πέναλτι στην παράταση, κάτι που τον επηρέασε ψυχολογικά, αφού ξέσπασε σε κλάματα.Όμως δεν απέφυγε την ευθύνη να εκτελέσει το πρώτο πέναλτι στη «ρώσικη ρουλέτα» και να ευστοχήσει.

«Ακόμη και οι πιο δυνατοί άνθρωποι λυγίζουν… Ήμουν πολύ απογοητευμένος και στενοχωρημένος, γιατί η ομάδα με χρειαζόταν. Συγνώμη, δεν μπορώ να συνεχίσω, θα τα πούμε αργότερα», είπε αρχικά μπροστά στις κάμερες φανερά συγκινημένος ο CR7.

«Είναι το τελευταίο μου Euro, αλλά δεν φορτίστηκα συναισθηματικά από αυτό. Στενοχωρήθηκα για τους φιλάθλους μας. Πάντα δίνω το καλύτερο που μπορώ για αυτή τη φανέλα, είτε σκοράρω είτε όχι. Και θα συνεχίσω να το κάνω», πρόσθεσε.

«Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Πρώτα λύπη, μετά χαρά… είναι απερίγραπτα τα συναισθήματα. Θα μπορούσα να δώσω προβάδισμα στην ομάδα μας, αλλά δεν τα κατάφερα. Ο Όμπλακ έκανε μια σπουδαία επέμβαση. Όλη τη χρονιά δεν έχασα ούτε ένα πέναλτι και συνέβη τώρα που το είχα ανάγκη περισσότερο από ποτέ. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι περάσαμε. Η ομάδα μας το άξιζε. Η Σλοβενία πέρασε σχεδόν όλο το ματς αμυνόμενη. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους, ειδικά στον Ντιόγκο Κόστα που έκανε τρεις φανταστικές επεμβάσεις στα πέναλτι», συνέχισε ο Πορτογάλος σταρ.

Όσο για την απόφασή του να εκτελέσει το πρώτο πέναλτι της ομάδας του; «Έχασα το πέναλτι, αλλά ήθελα να είμαι πρώτος στη διαδικασία που ακολούθησε μετά την παράταση. Πρέπει να αναλαμβάνεις την ευθύνη. Ποτέ δεν φοβάμαι να αντιμετωπίσω τις προκλήσεις. Ποτέ δεν κρύβομαι από τις ευθύνες. Μερικές φορές βγαίνει σε καλό, άλλες όχι, αλλά το να τα παρατάς και να αποφεύγεις να αναλάβεις την ευθύνη είναι κάτι που δεν θα ακούσετε ποτέ από μένα».

Τέλος, αναφορικά με τον προημιτελικό απέναντι στην Γαλλία είπε: «Θα είναι ένας πολύ δύσκολος προημιτελικός, αλλά θα πάμε για… πόλεμο».

