«Δράκος» Ντιόγκο Κόστα απέκρουσε τρία πέναλτι και έστειλε την Πορτογαλία στα προημιτελικά!

Σε ένα ματς θρίλερ η Σλοβενία κράτησε για 120 λεπτά τους Ίβηρες στο μηδέν (0-0 κ.δ. και παράταση), με τον Όμπλακ να αποκρούει πέναλτι του Κριστιάνο Ρονάλντο στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης και τον τερματοφύλακα της Πόρτο να παίρνει πίσω το... αίμα του αρχηγού του στην ψυχοφθόρο διαδικασία αποκρούοντας τρία πέναλτι των Σλοβένων και στέλνοντας την ομάδα του σε πρόωρο τελικό με την Γαλλία στους «8»!



Συγκλονιστικό ματς με τον Ρονάλντο να χάνει ευκαιρίες, με κορυφαία εκείνη του 105' όπου είδε τον Όμπλακ να αποκρούει την εκτέλεση πέναλτι διατηρώντας το 0-0!

Τεράστια στιγμή για την Σλοβενία να σκοράρει με τον Σέσκο στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης (115') με τον Ντιόγκο Κόστα να σώζει την ομάδα του με το πόδι και να στέλνει το ματς στα πέναλτι.

Εκεί ο κίπερ της Πόρτο είπε «όχι» σε Ίλιτσιτς, Μπάλκοβετς και Βέρμπιτς, την στιγμή που Ρονάλντο, Μπρούνο Φερνάντες και Μπερνάρντο Σίλβα «σφράγιζαν» την πρόκριση με εύστοχα χτυπήματα.

Για 7η φορά στην ιστορία τους στα προημιτελικά οι Πορτογάλοι που σε μια «επανάληψη» του τελικού του 2016 θα κοντραριστούν με τη Γαλλία!

Το ματς:

Mια ορμητική Πορτογαλία παρουσιάστηκε στα πρώτα λεπτά του ματς με διαρκή κατοχή της μπάλας και συνεχείς εναλλαγές. Η πρώτη επίσκεψη στα καρέ του Όμπλακ ήρθε στο 4' με τη σέντρα του Φερνάντες στην περιοχή και το διώξιμο του Κάρνιτσνικ πριν ο Λεάο γίνει επικίνδυνος.

Οι Ίβηρες εξακολούθησαν να έχουν την κατοχή και να προσπαθούν να διασπάσουν κυρίως με ατομικές ενέργειες την άμυνα της Σλοβενίας την στιγμή που η ομάδα του Κεκ, κυρίως με μακρινές μεταβιβάσεις επιχειρούσαν να πλησιάσουν την περιοχή του Ντιόγκο Κόστα. Ο Ρονάλντο έψαχνε το γκολ απεγνωσμένο ωστόσο στο 8' ο Μπίγιολ πρόλαβε τον CR7 πριν γίνει επικίνδυνος.

Στο 13' ήρθε μια καλή στιγμή για την Πορτογαλία. Ο Μπερνάρντο Σίλβα με το αριστερό από τα δεξιά έκανε μια γλυκιά σέντρα, αλλά ούτε ο Ρονάλντο, ούτε ο Φερνάντες δεν μπόρεσαν να σπρώξουν την μπάλα στα δίχτυα. Το παιχνίδι έγινε σκληρό με τον Ρονάλντο αρχικά και τον Μέντες στη συνέχεια να βρίσκονται στο έδαφος έπειτα από μαρκαρίσματα.

Στο 32' ήρθε η μεγαλύτερη στιγμή για το σύνολο του Μαρτίνεθ, αφού ο Λεάο κέρδισε φάουλ σε εξαιρετικό σημείο. Ο Ρονάλντο ανέλαβε την εκτέλεση, την οποία έκανε με δύναμη, με την μπάλα να φεύγει λίγο πάνω από το οριζόντιο του Όμπλακ.

Η πρώτη τελική για τη Σλοβενία που πήρε μέτρα στο γήπεδο ήρθε στο 44' με τον Σέσκο να παίρνει την μπάλα και να την κουβαλά για λίγα μέτρα, επιχειρώντας το σουτ που μπλόκαρε ο Κόστα.

Η τελευταία ευκαιρία του πρώτου μέρους ήρθε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων και άνηκε στην Πορτογαλία. Ο Λεάο ακόμη μια επέλαση από τα αριστερά, έστρωσε την μπάλα εκτός περιοχής στον Παλίνια που σούταρε συρτά, αλλά η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ.

Χωρίς αλλαγές, αλλά με ίδιο μοτίβο το δεύτερο μέρος στη Φρανκφούρτη και με την Πορτογαλία να βγαίνει μπροστά στο 47'. Εξαιρετική ενέργεια του Κανσέλο και γύρισμα του από τα δεξιά, αλλά ο Μπερνάρντο Σίλβα που έκανε το σουτ αστόχησε.

Στο 49' το αδύναμο σουτ του Έλσνικ από τα αριστερά έπειτα από κόρνερ του Τσέριν κατέληξε στην αγκαλιά του Ντιόγκο Κόστα, ενώ πέντε λεπτά αργότερα ξανά οι Ίβηρες κέρδισαν ένα φάουλ σε θέση, εξαιρετική για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο αρχηγός εκτέλεσε με πολλή δύναμη ξανά, αλλά ο Όμπλακ ήταν σε ετοιμότητα και απέκρουσε.

Η Σλοβενία προσπάθησε να πάρει μέτρα, όμως οι επελάσεις του Κανσέλο από τα δεξιά δεν άφηναν τα μπακ να ανέβουν και έτσι η ομάδα του Κεκ αναζήτησε από τον άξονα κάποια αντεπίθεση.

Μια τέτοια ήρθε στο 62'. Από απομάκρυνση των αμυντικών, ο Σέσκο ξεχύθηκε στην κόντρα με τον Πέπε να τον καταδιώκει, πάτησε περιοχή, αλλά το πλασέ του ήταν τραγικό με την μπάλα να φεύγει άουτ.

Τα λεπτά κυλούσαν με την Πορτογαλία να συνεχίζει να πιέζει και να χάνει την σπουδαιότερη στιγμή της στο 89'! Ο Ζότα πίεσε τον Στάνκοβιτς που νωρίτερα είχε περάσει στο ματς, έκανε την κάθετη στον Ρονάλντο που βγήκε στο τετ-α-τετ με τον Όμπλακ, αλλά το πλασέ του κατέληξε στην αγκαλιά του Σλοβένου τερματοφύλακα.

Μάλιστα αυτή ήταν και η τελευταία φάση του ματς με τις δυο ομάδες να οδηγούνται στην παράταση μετά από ένα «στείρο» 0-0!

Με την κόπωση να έχει γονατίσει τους ποδοσφαιριστές το ματς ήταν κακό και από τις δυο πλευρές. Λίγο πριν το τέλος του πρώτου τετάρτου όμως ήρθε μια τρομερή στιγμή για την Πορτογαλία με τον Ζότα να εφορμά προς την περιοχή της Σλοβενίας και να ανατρέπεται με τον Ορσάτο να δίνει πέναλτι! Ο Ρονάλντο πήρε την μπάλα και εκτέλεσε αλλά ο Όμπλακ με σπουδαία επέμβαση κράτησε το 0-0, με τον CR7 να ξεσπά σε κλάματα!

Στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης η Σλοβενία έφτασε κοντά στο...ριφιφί όταν από λάθος του Πέπε στο 115' ο Σέσκο βγήκε «φάτσα» με τον Ντιόγκο Κόστα και πλάσαρε, με τον τερματοφύλακα της Πόρτο να κρατά το ματς χωρίς σκορ αποκρούοντας εντυπωσιακά με τα πόδια και στέλνοντας το ματς στην παράταση!

Η διαδικασία των πέναλτι

1ο Πέναλτι-Σλοβενία - Ίλισιτς (επέμβαση Κόστα)

1ο Πέναλτι-Πορτογαλία - Κριστιάνο Ρονάλντο (γκολ)

2ο Πέναλτι-Σλοβενία - Μπάλκοβετς (επέμβαση Κόστα)

2ο Πέναλτι-Πορτογαλία - Φερνάντες (γκολ)

3ο Πέναλτι-Σλοβενία - Βέρμπιτς (επέμβαση Κόστα)

4ο Πέναλτι-Πορτογαλία- Μπερνάρντο Σίλβα (γκολ)

