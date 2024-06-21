18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Εξαιρετική εκκίνηση στο παιχνίδι, με την Ολλανδία να χάνει μεγάλη ευκαιρία μόλις στο 1' με τον Φρίμπονγκ και τη Γαλλία να απαντάει στο 4' με διπλή στιγμή και μακρινό σουτ του Γκριεζμάν.

Πολύ καλός ο ρυθμός.

Εάν και σιγά-σιγά έπεσε, έχοντας ένα σεταρισμένο ματς, οι δύο ομάδες έδειχναν ικανές να δημιουργήσουν ανά πάσα στιγμή.

Πράγματι, στο 14' οι «μπλε» έχασαν νέα διπλή ευκαιρία. Αρχικά, ο Ραμπιό σε πρώτο χρόνο άφησε αναξιοποίητο το υπέροχο τακουνάκι του Τουράμ -αφού ούτε εκτέλεσε όντας ολομόναχος ούτε την έσπασε ιδανικά στον Γκριζμάν- ενώ σε δεύτερο χρόνο η μπάλα μετά το σουτ του τελευταίου έφυγε δίπλα από το δεξί δοκάρι. Ήταν η σειρά των «Οράνιε» να απαντήσουν, στο 16', με τον Χάκπο να συγκλίνει να πιάνει το σουτ, βλέποντας όμως τον Μενιάν να πέφτει και να διώχνει σε κόρνερ.

Συνεχίστηκαν οι φάσεις για τις δύο ομάδες, με τη Γαλλία να δημιουργεί πιο κλασικές ευκαιρίες στο τελευταίο κομμάτι του πρώτου μέρους. Στο 28' ο Τουράμ δεν τιμώρησε την ολιγωρία τη ολλανδικής άμυνας φεύγοντας στην αντεπίθεση, ενώ στο 43' ο Φερμπρούχεν μπλόκαρε μετά την κεφαλιά του Γκριεζμάν. Ενδιάμεσα, στο 35', ο Φρίμπονγκ δέχθηκε ωραίο «στοπ» από τον Σαλιμπά, ενώ ένα λεπτό μετά το αδύναμο σουτ του Σίμονς (ο οποίος είχε πολύ καλύτερες προϋποθέσεις) δεν ανησύχησε τον Μενιάν.

Έτσι, το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ, κάτι που αδικεί την εικόνα του και την παρουσία των δύο αντιπάλων.

Χωρίς αλλαγές οι δύο ομάδες στο δεύτερο μέρος, το οποίο είχε ελάχιστες καλές στιγμές στο πρώτο του τέταρτο. Περισσότερο προϋποθέσεις. Εξάλλου, οι δύο ομάδες προσπαθούσαν να είναι και προσεκτικές γνωρίζοντας την ικανότητα του αντιπάλου.

Τότε ήταν που η Γαλλία άρχισε να το... παίρνει πάνω της, δημιουργώντας τέσσερις καλές στιγμές σε οκτώ λεπτά! Στο 60' το σουτ εκτός περιοχής από τον Τουράμ που πέρασε άουτ, όπως και η κεφαλιά του Τσουαμενί από την «καρδιά» της περιοχής στο 63'. Στο 65' οι «μπλε» έχασαν τεράστια χαμένη ευκαιρία με τον Γκριεζμάν, μετά από νέα συνεργασία και ακόμα ένα υπέροχο τακουνάκι του Τουράμ, ενώ στο 68' ο Ντεμπελέ δεν βρήκε στόχο μετά τις προσποιήσεις που έκανε.

Κι όμως, κόντρα στη ροή του αγώνα, η Ολλανδία παραλίγο να ανοίξει το σκορ στο 69'. Για την ακριβεία το έκανε, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ (ύστερα από πολλή αναμονή με τον VAR Άτγουελ να συμφωνεί με την αρχική απόφαση του βοηθού): Πρώτο σουτ από τον Ντεπάι, κόντραρε η μπάλα, ο Σίμονς πήρε το «ριμπάουντ» και με σουτ μεταξύ πέναλτι και μεγάλης περιοχής την έστειλε στα δίχτυα. Το γκολ ακυρώθηκε επειδή θεωρήθηκε ότι ο -εκτεθειμένος- Ντάμφρις επηρεάζει τον Μενιάν.

Εν συνεχεία, ακολούθησαν μαζεμένες αλλαγές. Αμφότερες προσπάθησαν για το γκολ, καμία όμως δεν το πέτυχε, με το 0-0 να παραμένει μέχρι το φινάλε.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Ολλανδία (Ρόναλντ Κούμαν): Φερμπρούχεν – Ντάμφρις, Ντε Φράι, Φαν Ντάικ, Ακέ – Σάουτεν (73' Φέερμαν), Ράιντερς, Σίμονς (73' Βαϊνάλντουμ) – Φρίμπονγκ (73' Χεερτρούιντα), Ντεπάι (79' Βέγκχορστ), Χάκπο.

Γαλλία (Ντιντιέ Ντεσάν): Μενιάν – Κουντέ, Ουπαμεκανό, Σαλιμπά, Τ. Ερναντές – Τσουαμενί, Καντέ, Ραμπιό – Ντεμπελέ (75' Κομάν), Τουράμ (75' Ζιρού), Γκριζμάν.

Διαιτητής: Τέιλορ (Αγγλία)

Βοηθοί: Μπέσγουικ, Ναν (Αγγλία)

4ος διαιτητής: Νίμπεργκ (Σουηδία)

VAR: Άτγουελ (Αγγλία)

