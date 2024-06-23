Euro 2024: Πολύ σκληρό για να πεθάνει το Βέλγιο, 2-0 τη Ρουμανία και «βλέπει» πρόκριση

18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Ο Τίλεμανς έστρωσε μόλις στο 2ο λεπτό τον… δρόμο προς τη νίκη για τους «κόκκινους διαβόλους», ανοίγοντας το σκορ με δυνατό σουτ, αλλά η ομάδα του Τεντέσκο δεν τελείωσε το ματς, παρότι είχε τις ευκαιρίες, φτάνοντας σε αγχωτική νίκη. Εν τέλει αγκάλιασε το «τρίποντο» με το τέρμα του Ντε Μπρόινε στο 80’. Αφού στο 62’ ακυρώθηκε 3ο γκολ (για οφσάιντ στη… μύτη του παπουτσιού αυτήν τη φορά) του Λουκάκου στο φετινό Euro 2024.

Στο μυαλό του κόουτς:

Με 3-4-3 παρέταξε το Βέλγιο ο Τεντέσκο, δίνοντας φανέλα βασικού στον Βερτόνχεν. Κάτω από τα δοκάρια ήταν ο Καστέλς, με τους Καστάνιε, Φάες και Βερτόνχεν να συνθέτουν την τριάδα στην άμυνα. Ντοκού, Τίλεμανς, Ονάνα και Τεάτ η τετράδα στο κέντρο, ενώ στα «φτερά» ήταν Ντε Μπρόινε και Λουκεμπάκιο, με τον Λουκάκου να αποτελεί την αιχμή του δόρατος.

Με 4-1-4-1 παρέταξε τη Ρουμανία ο Ιορντανέσκου. Ο Νίτσα ήταν στο τέρμα, Ράτσιου, Ντράγκουσιν, Μπούρτσα, Μπάντσου η τετράδα στην άμυνα, Μ. Μαρίν είχε ρόλο «σκούπας», Μαν, Ρ. Μαρίν, Στάντσιου και Μιχάιλα η μεσοεπιθετική τετράδα και στην κορυφή ο Ντράγκους.

Το ματς

Η ανάγκη του Βελγίου για νίκη ήταν τεράστια και μονόδρομος ένα δυνατό ξεκίνημα. Οι παίκτες του Τεντέσκο μπήκαν σαν «κόκκινοι διάβολοι» στον αγωνιστικό χώρο, κάνοντας ιδανική εκκίνηση. Αφού χρειάστηκαν μόλις 74 δευτερόλεπτα για να ανοίξουν το σκορ. Ο Λουκάκου έφυγε στην κόντρα, μοίρασε στον Ντοκού, που έδωσε ξανά στον 31χρονο φορ της ομάδας και αυτός έστρωσε την μπάλα στον Τίλεμανς, που με σουτ λίγο έξω από την περιοχή, την έστειλε στα δίχτυα.

Αυτό το τέρμα ευνόησε ώστε να αποκτήσει εξαιρετικό ρυθμό η αναμέτρηση, καθώς το πλάνο που μπορεί να είχαν οι Ρουμάνοι για σφιχτό παιχνίδι, πήρε… περίπατο με τη «καλημέρα». Δεν άργησαν, μάλιστα, να βρουν την πρώτη τους φάση, με τον Μ. Μαρίν να σεντράρει ωραία από τα αριστερά και τον Μπούρκα να βρίσκει σε ετοιμότητα τον Καστέλς, με την κεφαλιά που έκανε.

Ο Τίλεμανς στο 11’ σούταρε από το σημείο που σκόραρε στο 2’, με την μπάλα να βρίσκει σε σώματα, ενώ καθαρή ευκαιρία για το 2-0 είχε το Βέλγιο στο 13’. Ο Λουκάκου απαλλάχθηκε από τον προσωπικό του αντίπαλο με το εκτόπισμά του, αλλά στη συνέχεια δεν μπόρεσε να εκτελέσει όπως ήθελε από εξαιρετική θέση, η μπάλα κόντραρε στον Ντραγκούσιν και πέρασε έξω σε κόρνερ.

Καλή στιγμή είχαν οι «κόκκινοι διαβόλοι» και λίγο μετά, με τον Λουκεμπάκιο να φέρνει την μπάλα στο αριστερό, αλλά ο Νίτσα είχε απάντηση στο γλυκό πλασέ που έκανε. Στο 23’ ο Ντοκού μπούκαρε απ’ τ’ αριστερά, βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά τον έκοψαν οι Ρουμάνοι την ύστατη στιγμή.

Μία από τις λίγες και πιο αξιόλογες φάσεις της Ρουμανίας στο πρώτο μέρος έγινε στο 24’, με τον Μιχάιλα να φεύγει στην κόντρα, αλλά το σουτ του βρήκε στον Βερτόνχεν. Η κατοχή της μπάλας έφτασε ακόμη και στο 72%-28% υπέρ του Βελγίου, το οποίο είχε μεγάλη ευκαιρία για το 2-0 στο 43’. Ο Λουκεμπάκιο μοίρασε κάθετα για τον Ντε Μπρόινε, αλλά παραδόξως το σουτ του άσου της Μάντσεστερ Σίτι ήταν αδύναμο. Η τελευταία αξιόλογη στιγμή πριν την ανάπαυλα έγινε από πλευράς Ρουμανίας, με τον Μπούρτσα να κάνει άστοχη κεφαλιά στο 45’.

Η Ρουμανία ανασυγκροτήθηκε στην ανάπαυλα και μπήκε δυνατά στο β’ μέρος, χάνοντας καλή στιγμή στο 48’. Βγήκε στην κόντρα με τον Μιχάιλα, αλλά το τελείωμά του δεν ήταν καλό, με την μπάλα να περνάει αρκετά πάνω από την αντίπαλη εστία.

Οι Βέλγοι άντεξαν στην πίεση και μάλιστα κατάφεραν στο 80', να «κλειδώσουν» τη νίκη με το γκολ που σημείωσε ο Ντε Μπρόινε.

