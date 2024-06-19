18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Έφτασε η ώρα για τη 2η αγωνιστική στον 1ο όμιλο του Euro 2024, με την αναμέτρηση της Σκωτίας με την Ελβετία, η οποία θα διεξαχθεί στο «RheinEnergieStadion» της Κολωνίας, να ολοκληρώνει το πρόγραμμα της ημέρας στη διοργάνωση (22:00, ΕΡΤ1, bwinΣΠΟΡ FM 94.6, sport-fm.gr)!



Από τη μία η Σκωτία, έρχεται στην αποψινή αναμέτρηση με την ψυχολογία της… πληγωμένη, αφού στο πρώτο της παιχνίδι ηττήθηκε με το βαρύ 5-1 από την οικοδέσποινα Γερμανία, στο Μόναχο. Η ομάδα του Στιβ Κλαρκ αρκέστηκε σε παθητικό ρόλο καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, κρατώντας ελάχιστα την μπάλα και έχοντας μόλις μία τελική προσπάθεια.

Βρέθηκε να χάνει με 2-0 πριν τη συμπλήρωση 20 λεπτών, ενώ τα πράγματα έγιναν ακόμα δυσκολότερα για εκείνη στο 44’, όταν ο Πόρτεους αποβλήθηκε (θα χάσει τα δύο υπόλοιπα παιχνίδια της ομάδας του στη φάση των ομίλων), κάνοντας παράλληλα και πέναλτι. Φούλκρουγκ και Τσαν ολοκλήρωσαν τον θρίαμβο των «πάντσερ», με την Σκωτία απλώς να μειώνει προσωρινά σε 4-1, με αυτογκόλ του Ρίντιγκερ στο 87’. Πλέον, χρειάζεται τη νίκη απόψε για να παραμείνει ζωντανή στο κυνήγι της πρόκρισης.Από την άλλη, η Ελβετία ξεκίνησε ιδανικά τις υποχρεώσεις της στο φετινό Euro, επικρατώντας με 3-1 της Ουγγαρίας στο γήπεδο της αποψινής τους αναμέτρησης. Με «όπλο» τη μεγάλη εμπειρία της σε τελικές φάσεις μεγάλων διοργανώσεων, η ομάδα του Μουράτι Γιακίν παρουσίασε πολύ καλό αγωνιστικό πρόσωπο και πήρε προβάδισμα δύο τερμάτων στο πρώτο ημίχρονο (12’ Ντούα, 45’ Έμπισχερ). Δεν έχασε την ψυχραιμία της ούτε όταν είδε την αντίπαλό της να μειώνει σε 2-1 στο 66’, με τον Εμπολό να «κλειδώνει» τη νίκη με δικό του γκολ στο 90’+3’.Έτσι, οι Ελβετοί έβαλαν με το «καλημέρα» του ομίλου γερές βάσεις πρόκρισης, ενώ σε περίπτωση που πάρουν και απόψε το τρίποντο, θα εξασφαλίσουν την παρουσία τους στη φάση των «16» μία αγωνιστική πριν το φινάλε. Στα αγωνιστικά, ο Ζακάρια ξεπέρασε τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε και είναι διαθέσιμος, ενώ δύσκολα θα προλάβει να είναι έτοιμος ο μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ, Στίβεν Τσούμπερ.Κλαρκ – Χέντρι, Χάνλεϊ, Τίρνεϊ – Ράλστον, ΜακΓκρέγκορ, Γκίλμορ, Ρόμπερτσον – ΜακΓκιν, ΜακΤόμινεϊ – ΣάκλαντΖόμερ – Σάρ, Ακάνζι, Ροντρίγκες – Βίντμερ, Φρόιλερ, Τσάκα, Έμπισχερ – Βάργκας, Εντόι, ΝτούαΙβάν Κρούζλιακ (Σλοβακία)«RheinEnergieStadion» (Κολωνία)

