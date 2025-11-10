Η 30ή διάσκεψη για το κλίμα ξεκίνησε σήμερα Δευτέρα στο Μπελέμ, στην Αμαζονία της Βραζιλίας, με το τεράστιο έργο να διατηρήσει την παγκόσμια συνεργασία για το κλίμα την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες της γυρίζουν την πλάτη.

«Είναι καιρός να καταφέρουμε ένα νέο πλήγμα στους αρνητές» της κλιματικής αλλαγής, δήλωσε ο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα κατά την έναρξη της διάσκεψης, που θα διαρκέσει δύο εβδομάδες.

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας επανέλαβε πως η επένδυση για το κλίμα --μόνιμο σημείο διαφωνίας σε αυτή τη διάσκεψη-- θα κόστιζε «πολύ λιγότερο» από τους πολέμους. Μαζί με τη βούληση να αποφευχθεί η μοιρολατρία: «Πηγαίνουμε στη σωστή κατεύθυνση, όχι όμως με αρκετή ταχύτητα».

«Το να θρηνούμε δεν είναι στρατηγική, χρειαζόμαστε λύσεις», δήλωσε ο Σάιμον Στίελ, επικεφαλής της Συμφωνίας Πλαίσιο του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή, που συνδιοργανώνει την COP30 μαζί με τη φιλοξενούσα χώρα.

Ζητάει οι διαβουλεύσεις να παραγάγουν κάτι χειροπιαστό: περισσότερες δεσμεύσεις για έξοδο από την ενέργεια που παράγεται από ορυκτά καύσιμα, για ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για την αποστολή των χρημάτων για τα οποία έχουν δοθεί υποσχέσεις σε φτωχές χώρες ώστε να τις βοηθήσουν απέναντι σε πιο βίαιες κλιματολογικές συνθήκες.

«Είναι παράλογο, τόσο στο οικονομικό όσο και στο πολιτικό επίπεδο, να χρονοτριβούμε ενώ μεγα-ξηρασίες καταστρέφουν τις εθνικές σοδειές και προκαλούν έκρηξη των τιμών των διατροφικών προϊόντων», είπε.

Οι ΗΠΑ, πρώτη χώρα στον κόσμο στην παραγωγή πετρελαίου και δεύτερη στις εκπομπές αερίου του θερμοκηπίου, είναι απούσες για πρώτη φορά στην ιστορία αυτών των διασκέψεων.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (Giec) εκτίμησε πως είναι «σχεδόν αναπόφευκτη» η υπέρβαση βραχυπρόθεσμα του ορίου της αύξησης κατά 1,5 βαθμό Κελσίου της θερμοκρασίας, στόχος που τέθηκε από τη συμφωνία του Παρισιού το 2015, εκτιμώντας ότι είναι «ίσως ακόμη δυνατό» να περιοριστεί.

«Είναι πλέον σχεδόν αναπόφευκτο η κλιματική υπερθέρμανση να ξεπεράσει τον 1,5 βαθμό Κελσίου βραχυπρόθεσμα, και αυτό οφείλεται σαφώς στην ανεπάρκεια των μέτρων που έχουν ληφθεί υπέρ του κλίματος τα τελευταία χρόνια και στη συνεχιζόμενη αύξηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ως αποτέλεσμα», δήλωσε ο Τζιμ Σκέα, πρόεδρος της ομάδας ειδικών που αντιπροσωπεύουν την επιστημονική συναίνεση για το κλίμα, σε μήνυμα μέσω βίντεο κατά την έναρξη της COP30.

«Όμως είναι ίσως ακόμη δυνατό να περιορίσουμε την κλιματική υπερθέρμανση στον 1,5 βαθμό Κελσίου μέχρι τα τέλη του αιώνα», διευκρίνισε ο Σκέα, προσθέτοντας πως «αυτό θα συνεπαγόταν άμεσες, μεγάλες και διαρκείς μειώσεις του διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και την εξάλειψη ενός σημαντικού μέρους του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα».

Ο ΟΗΕ και πολλοί κλιματολόγοι έχουν παραδεχθεί πως αυτό το επίπεδο υπερθέρμανσης θα έρθει σύντομα, απευθύνοντας έκκληση για δράση ώστε η υπερθέρμανση αυτή να είναι προσωρινή, κάτι που χρειαζόταν δεκαετίες για να επιτευχθεί.

Οι επιστήμονες επιμένουν στον κίνδυνο κάθε δεκαδικού ψηφίου υπερθέρμανσης πέρα από τον 1,5 βαθμό Κελσίου, με απρόβλεπτα αποτελέσματα για τα οικοσυστήματα και την ανθρώπινη ζωή, μεταξύ καυσώνων, ξηρασιών, πυρκαγιών, πλημμυρών, καταιγίδων, ανόδου της στάθμης της θάλασσας, πληγμάτων στη βιοποικιλότητα κ.λπ.

Η συμφωνία του Παρισιού το 2015 είχε ως στόχο να περιοριστεί η υπερθέρμανση «πολύ κάτω» από τους 2 βαθμούς Κελσίου, και να συνεχιστούν οι προσπάθειες να περιοριστεί στον 1,5 βαθμό Κελσίου σε σύγκριση με την προβιομηχανική εποχή. Το κλίμα υπερθερμάνθηκε ήδη κατά 1,4 βαθμό Κελσίου σύμφωνα με το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Κοπέρνικος (Copernicus).

