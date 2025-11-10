Όλοι Μαζί Μπορούμε: 3η δενδροφύτευση της σεζόν, στην Ηλιούπολη

Και φέτος, συνεχίζουμε να πρασινίζουμε την Ελλάδα από άκρη σε άκρη! Η 3η δενδροφύτευση της σεζόν, αυτή την Κυριακή, στην Ηλιούπολη.

Το Όλοι Μαζί Μπορούμε συνεχίζει τις δενδροφυτεύσεις και αυτή τη χρονιά, με στόχο να δημιουργήσουμε πιο βιώσιμα και ανθεκτικά δάση, να αναζωογονήσουμε περιοχές που έχουν πληγεί και να αφήσουμε ένα θετικό αποτύπωμα για τις επόμενες γενιές.

Τα δέντρα που θα φυτευτούν είναι πλατύφυλλα και βραδύκαυστα και θα αγοραστούν από τα έσοδα των δράσεων του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

H δενδροφύτευση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τον Δήμο Ηλιούπολης και με τη συμμετοχή πολιτών, μαθητών, εθελοντικών ομάδων και τοπικών φορέων.

Την Κυριακή 16 Νοεμβρίου, δίνουμε ξανά ραντεβού, αυτή τη φορά στην Ηλιούπολη.

Σημείο συνάντησης: το πυροφυλάκιο του δήμου Ηλιούπολης.

Η δράση ξεκινά στις 11:00 π.μ.

Μετά τη δενδροφύτευση θα ακολουθήσει η συντήρηση των δεντρυλλίων από συνεργείο που έχει ορίσει το ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ.

Πηγή: skai.gr

