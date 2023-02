ΝΟΑΑ: Βίντεο simulation από το τσουνάμι του αστεροειδή που εξαφάνισε τους δεινόσαυρους

Πριν από περίπου 66 εκατομμύρια χρόνια, ένας αστεροειδής πλάτους 6 μιλίων συνετρίβη στη Γη κοντά στη σημερινή χερσόνησο Γιουκατάν του Μεξικού, εξαφανίζοντας μεγάλο μέρος της ζωής του πλανήτη.

Η πρόσκρουση άφησε έναν κρατήρα πλάτους 110 μιλίων και βάθους 12 μιλίων και προκάλεσε ένα τεράστιο καταστροφικό τσουνάμι.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι τα κύματα έφτασαν σε ένα απίστευτο ύψος 2,5 μιλίων καθώς έπεσαν στη στεριά. Η καταστροφή θεωρείται 30.000 φορές μεγαλύτερη από οποιοδήποτε άλλο καταγεγραμμένο γεγονός.

Οι επιστήμονες της NOAA δημιούργησαν τώρα μια προσομοίωση του τσουνάμι καθώς αντηχούσε γύρω από τον πλανήτη, πάνω σε αυτό που έμοιαζε ο πλανήτης πριν από 66 εκατομμύρια χρόνια (μαύρες μάζες γης) και σε ένα λευκό περίγραμμα του πώς μοιάζει η Γη σήμερα.

Τα μεγαλύτερα από τα κύματα συγκεντρώθηκαν κοντά στη ζώνη πρόσκρουσης γύρω από τον προϊστορικό Κόλπο του Μεξικού και τη μεξικανική χερσόνησο, αλλά τα τεράστια κύματα θα είχαν φτάσει σχεδόν σε όλες τις ακτές των ωκεανών.

Δείτε το βίντεο από τη NOAA:

NEW from NOAA SOS: This dataset shows the tsunami wave caused by the asteroid that hit Earth 66 million years ago. The wave was so impressive because the asteroid is estimated to have been 6+ miles (10+ km) in diameter! Want to learn more? https://t.co/MHCGQ1VDEa#dataviz #Data pic.twitter.com/tbIxp7keoy