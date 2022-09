Βακτήρια καταστρέφουν το ιστορικό πλοίο του Τιτανικού – Δείτε video και φωτογραφίες

Στις 10 Απριλίου του 1912, ο «αβύθιστος Τιτανικός» σαλπάρει από το Σαουθάµπτον της Αγγλίας για το παρθενικό και μοιραίο του ταξίδι. Βυθίστηκε, αφού προσέκρουσε σε παγόβουνο, τη νύχτα μεταξύ 14ης και 15ης Απριλίου. Πνίγηκαν πάνω από 1.500 άνθρωποι.

Από τότε το κουφάρι του Τιτανικού, το οποίο βρίσκεται σε βάθος 3.800 μέτρων στον Βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό, συνεχίζει να καταστρέφεται, σύμφωνα με προειδοποιήσεις ομάδων που ερευνούν το ναυάγιο με υποβρύχια σκάφη.

Προηγούμενες αποστολές στα ερείπιά του είχαν διαπιστώσει ότι το πλοίο «φθείρεται ραγδαία», εξαιτίας των βακτηρίων που καταναλώνουν μέταλλα, περισσότερα από 100 χρόνια αφότου βυθίστηκε κατά το παρθενικό του ταξίδι. Σύμφωνα με τους ειδικούς, σε 20 χρόνια το ναυάγιο του Τιτανικού μπορεί να έχει καταστραφεί ολοσχερώς.

Η «OceanGate Expeditions», μια εταιρεία που εξερευνά το σημείο του ναυαγίου με το υποβρύχιο Titan, επιβεβαίωσε ότι το κατάρτι του διάσημου πλοίου είχε καταρρεύσει και τα συντρίμμια του βρίσκονται διάσπαρτα σε βάθος 12.500 ποδιών, όπως σημειώνει σε δημοσίευμά της η εφημερίδα «Independent».

Μετά τη δεύτερη ετήσια σειρά καταδύσεων στο βυθισμένο πλοίο, ο ιδρυτής και επικεφαλής της εταιρείας Στόκτον Ρας, ανέφερε σε δηλώσεις του ότι το πλοίο βρίσκεται σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι ήταν πέρυσι.

«Αυτό το πάντρεμα της βιολογίας, της οικολογίας, της αρχαιολογίας και της χαρτογράφησης GIS συμβάλει μοναδικά στη μελέτη του Τιτανικού και του πυθμένα του ωκεανού. Σήμερα, έχουμε καλύτερους χάρτες για την επιφάνεια του φεγγαριού από ό,τι για τους ωκεανούς της Γης και αυτό πρέπει να αλλάξει», υποστηρίζει ο Στιβ Ρας, επικεφαλής επιστήμονας της «OceanGate Expeditions».

Σύμφωνα με τους ερευνητές, το ναυάγιο έχει δημιουργήσει ένα «νησί βιοποικιλότητας» στην περιοχή του ωκεανού που κατά τα άλλα είναι μια λασπώδης πεδιάδα.

