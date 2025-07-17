Σήμερα, 17 Ιουλίου, στις Βρυξέλλες, ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας διοργανώνει δύο διαλόγους για την προώθηση της απανθρακοποίησης του φορέα των μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα ανανεώσιμα καύσιμα και στα καύσιμα χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών στους τομείς της ναυτιλίας και της αεροπορίας, καθώς και στη μετάβαση σε εταιρικούς στόλους μηδενικών εκπομπών.

Ο πρώτος, ένας διάλογος σχετικά με την εφαρμογή, θα εστιάσει στα βιώσιμα καύσιμα στις θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές. Θα εξεταστούν οι προσπάθειες για την επέκταση της χρήσης ανανεώσιμων καυσίμων και καυσίμων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών στις αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές, που είναι ζωτικής σημασίας για τη μείωση των ορυκτών καυσίμων στο πλαίσιο των πολιτικών κατευθύνσεων της Επιτροπής για την περίοδο 2024-2029. Καθώς έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή οι πρωτοβουλίες ReFuelEU Aviation και FuelEU Maritime, οι συμμετέχοντες θα διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με την υλοποίησή τους, οι οποίες μάλιστα θα ενσωματωθούν και στο επικείμενο επενδυτικό σχέδιο για βιώσιμες μεταφορές.

Ο δεύτερος διάλογος, ένας διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη, ο οποίος είναι μια ειδική σύσκεψη με βασικούς συμμετέχοντες, θα διερευνήσει το ζήτημα των εταιρικών στόλων μηδενικών εκπομπών, εξετάζοντας πώς θα μπορούσε να διευρυνθεί η χρήση οχημάτων μηδενικών εκπομπών στους εταιρικούς στόλους, οι οποίοι αντιστοιχούν στο 60% των πωλήσεων καινούργιων αυτοκινήτων και σχεδόν όλων των ημιφορτηγών, των λεωφορείων και των φορτηγών — και άρα συνιστούν βασικό μοχλό για τη μείωση των εκπομπών από τις οδικές μεταφορές. Ο διάλογος θα φέρει σε επαφή επιχειρήσεις που εκπροσωπούν διάφορα είδη εταιρικών στόλων και διάφορους τομείς, όπως η χρηματοδοτική μίσθωση και η ενοικίαση οχημάτων, οι ταχυδρομικές υπηρεσίες, τα ταξί και οι συναφείς υπηρεσίες, οι οδικοί μεταφορείς, η εφοδιαστική, οι προμηθευτές αυτοκινήτων, οι κατασκευαστές αρχικού εξοπλισμού, και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Αθηνά Παπακώστα

