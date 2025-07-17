Τα πρώτα χελωνάκια Καρέττα είναι ήδη στη θάλασσα, καθώς η περίοδος εκκόλαψης του 2025 ξεκίνησε πιο νωρίς από ποτέ όπως ανακοίνωσε ο Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας ΑΡΧΕΛΩΝ.

Η πρώτη εκκόλαψη φωλιάς έγινε στις 9 Ιουλίου στη δυτική Πελοπόννησο - στην παραλία της Ελαίας στον Κυπαρισσιακό Κόλπο - και ήταν η πιο πρώιμη στα 42 χρόνια καταγραφών και προστασίας που έχει συμπληρώσει ο ΑΡΧΕΛΩΝ.

Πολλά μικρά χελωνάκια κατάφεραν να φτάσουν με ασφάλεια στη θάλασσα, σηματοδοτώντας μια δυναμική έναρξη της σεζόν στην Περιοχή Προστασίας της Φύσης του Κυπαρισσιακού!

Δύο ημέρες αργότερα, στις 11 Ιουλίου 2025, σημειώθηκε η πρώτη εκκόλαψη φωλιάς στην Κρήτη, στην παραλία Αφραθιάς στον Κόλπο της Μεσσαράς. Η ομάδα του προγράμματος στην περιοχή κατέγραψε την έξοδο των πρώτων μικρών χελωνών, που κατάφεραν να προσανατολιστούν και να φτάσουν στη θάλασσα.

Την ίδια ημέρα, καταγράφηκε η πρώτη εκκόλαψη φωλιάς και στον Κόλπο Λαγανά, στην παραλία της Δάφνης. Τα ίχνη από ένα χελωνάκι, το πρώτο για φέτος που έφθασε στη θάλασσα, έδωσαν το μήνυμα της φετινής περιόδου εκκόλαψης στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου.

Οδηγίες συμπεριφοράς - Πώς να βοηθήσουμε τα χελωνάκια

Καθώς η περίοδος εκκόλαψης εξελίσσεται στις παραλίες ωοτοκίας στη Ζάκυνθο, τον Κυπαρισσιακό, την Κορώνη, τον Λακωνικό, το Ρέθυμνο, τα Χανιά και τον Κόλπο της Μεσσαράς, ο ΑΡΧΕΛΩΝ μας δίνει σαφείς οδηγίες προκειμένου να βοηθήσουμε και να προστατεύσουμε τα μικρά αυτά πλάσματα να ξεκινήσουν το θαλάσσιο ταξίδι της ζωής τους.

Όπως τονίζει ο σύλλογος: «Τα μικρά χελωνάκια είναι εξαιρετικά ευάλωτα και χρειάζονται τη βοήθειά μας για να φτάσουν με ασφάλεια στη θάλασσα».

Αν συναντήσετε χελωνάκια:

Μην τα αγγίζετε - Πρέπει να έχουν ελάχιστη επαφή με ανθρώπους Μην τα ρίχνετε στη θάλασσα - Είναι κρίσιμο να ακολουθήσουν μόνα τους τη διαδρομή ως το νερό Αποφύγετε την παραλία το βράδυ - Εκκολάπτονται συνήθως νύχτα, χρειάζονται ησυχία Κλείστε τα τεχνητά φώτα στην παραλία - Τα χελωνάκια προσανατολίζονται με το φως του φεγγαριού Μην χρησιμοποιείτε φλας - Το τεχνητό φως μπορεί να τα αποπροσανατολίσει Προστατέψτε τα από τον ήλιο - Κάντε τους σκιά με το σώμα ή την πετσέτα σας Απομακρύνετε εμπόδια ή ζώα από τη διαδρομή τους - Βοηθήστε τα να φτάσουν στη θάλασσα χωρίς κινδύνους

Σύμφωνα με τον ΑΡΧΕΛΩΝ: «Σας καλούμε να μοιραστείτε τις οδηγίες με τους φίλους σας, να ενημερώσετε επισκέπτες και να γίνετε συμμέτοχοι στην προστασία αυτού του μοναδικού θαλάσσιου είδους. Μαζί μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι τα μικρά χελωνάκια θα ξεκινήσουν το ταξίδι τους στη θάλασσα με τις καλύτερες πιθανότητες επιβίωσης».

