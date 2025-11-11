SOS για τις ροδακινιές Ημαθίας

Του Νικόλα Μπάρδη

Μπροστά από την πόλη της Βέροιας εκτείνεται ένας εύφορος κάμπος, που είναι ιδιαίτερα γνωστός για τις ροδακινιές του. Μάλιστα, όταν αυτές ανθίζουν στις αρχές της Άνοιξης, το τοπίο μοιάζει με μία απέραντη μωβ θάλασσα.

Οι ροδακινιές της Καμπανίας πρωταγωνίστησαν και στο ντοκιμαντέρ του National Geographic «Η Ευρώπη από ψηλά», που εξύμνησε τα ροζ και μωβ άνθη τους, που καλύπτουν μία έκταση 170.000 στρεμμάτων, και ανέδειξε μία περιοχή της Ημαθίας, που μέχρι πρότινος δεν είχε αναπτυχθεί τουριστικά. Μάλιστα, ο αφηγητής σχολίασε, πως ο τεράστιος ανθισμένος κάμπος της Ημαθίας «είναι από τα καλύτερα διατηρημένα μυστικά του κόσμου».

Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, στον κάμπο της Ημαθίας και τους πρόποδες του Βερμίου Όρους βρίσκονταν κάποτε οι «Κήποι του Μίδα», και πολλούς αιώνες μετά ο κάμπος με τις ροδακινιές εξακολουθεί ακόμη να μαγεύει με την ομορφιά και τα χρώματά του.

Κάθε Άνοιξη στην περιοχή πραγματοποιούνται ξεναγήσεις για παρατήρηση των ανθέων, ποδηλατοδρομίες και φωτογραφικοί διαγωνισμοί, που στοχεύουν στην ανάδειξη αυτού του μέρους.

Ωστόσο, το σπάνιο αυτό και ξεχωριστό θέαμα τείνει να σβήσει μια για πάντα, εξαιτίας μίας παραμορφωτικής ασθένειας που πλήττει τα τελευταία χρόνια τις ροδακινιές της περιοχής. Τα ροδάκινα αντί για πορτοκαλί βγαίνουν πράσινα, με αποτέλεσμα η παραγωγή να πηγαίνει κυριολεκτικά στα σκουπίδια, ενώ οι γεωργοί χάνουν πολλά χρήματα και βρίσκονται σε αδιέξοδο. Μάλιστα, η ασθένεια αυτή είναι πολύ μεταδοτική και περνάει από δέντρο σε δέντρο.

Αυτήν τη στιγμή πολλές εκτάσεις με ροδακινιές έχουν αποψιλωθεί εντελώς, για να μην επεκταθεί περαιτέρω αυτή η παραμορφωτική ασθένεια, γεγονός που έχει προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημία στον κλάδο.

Οι αγρότες της περιοχής όντας πια απελπισμένοι, σκέφτονται να στραφούν σε άλλες καλλιέργειες, ή να αλλάξουν εντελώς επάγγελμα, καθώς τα βγάζουν δύσκολα πέρα.

Έτσι, ο κάμπος της Ημαθίας που ήταν άλλοτε ξακουστός για τις ροδακινιές του, αρχίζει σιγά- σιγά να χάνει την αρχική του ταυτότητα, και να μετατρέπεται σε κάτι άλλο.

Οι καλλιεργητές επισημαίνουν την καθολική απουσία του κράτους, την έλλειψη στήριξης και τον ανύπαρκτο σχεδιασμό, για να σωθούν οι ροδακινιές αλλά και το μέλλον τους.

Η καλλιέργεια της ροδακινιάς είναι σήμα κατατεθέν του κάμπου της Βέροιας και απασχολεί όλα αυτά τα χρόνια πολλά εργατικά χέρια, όμως μετά από δύο συνεχόμενες παγωνιές και με την ξαφνική εμφάνιση της ασθένειας η παραγωγή ροδάκινων μειώθηκε κατακόρυφα.

Οι κάτοικοι της περιοχής μιλώντας στην κάμερα του Όπου Υπάρχει Ελλάδα στον ΣΚΑΪ εκφράζουν την αγωνία τους για το αύριο και κάνουν έκκληση στο κράτος να λάβει άμεσα μέτρα, για να μην χάσει ο κάμπος τις ροδακινιές του και ερημώσει η περιοχή.

