Οδοιπορικό στο Νότιο Πήλιο, δύο χρόνια μετά τoν Daniel

Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ κάνει ένα οδοιπορικό στη Μηλίνα, στο Νότιο Πήλιο, δύο χρόνια μετά το πέρασμα του «Ντάνιελ».

Στο οδοιπορικό είδαμε πως στη θέση κάποιων σπιτιών έχουν απομείνει μόνο τοίχοι ή κάγκελα. Όσα διασώθηκαν, ξαναστήθηκαν χάρη στην αλληλεγγύη ντόπιων και πολλών ξένων που ζουν μόνιμα στην περιοχή.

Το μπαζωμένο ρέμα, μετά τη νεροποντή, άνοιξε και ήρθαν στην επιφάνεια τα ανθρώπινα λάθη.

Λάθη που είχαν το ίδιο αποτέλεσμα την ίδια ακριβώς ημερομηνία, 5 Σεπτέμβριου... το 1937!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.