La Niña: Το καταστροφικό, κλιματικό φαινόμενο - αντίθετο του El Niño - που φέρνει λιμούς και καταποντισμούς

Το La Niña -το κλιματικό φαινόμενο που ευθύνεται μεταξύ άλλων για την επιδείνωση της ξηρασίας στο Κέρας της Αφρικής - τηρεί «ασυνήθιστα πεισματική στάση» και μπορεί να διαρκέσει μέχρι τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο, προειδοποιεί ο ΟΗΕ.

Οι υπολογισμοί του Παγκόσμιου Οργανισμού Μετεωρολογίας δείχνουν ότι «υπάρχουν 75% πιθανότητες το φαινόμενο La Niña να παραμείνει κατά την περίοδο Δεκεμβρίου-Φεβρουαρίου 2022/2023 και 60% πιθανότητες να συνεχισθεί και κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου», προειδοποιεί ο οργανισμός σε σημερινή του ανακοίνωση.

Σφοδρότερες και περισσότερο μακροχρόνιες βροχοπτώσεις της περιόδου των μουσώνων στην Νοτιοανατολική Ασία συνδέονται με το φαινόμενο La Niña, και κυρίως στο Πακιστάν που γνώρισε καταστροφικές πλημμύρες τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

Είναι η πρώτη φορά κατά τον 21ο αιώνα, και μόνο η τρίτη φορά από το 1950, που το φαινόμενο La Niña διαρκεί επί τρεις διαδοχικούς χειμώνες στο Βόρειο Ημισφαίριο και για τρία διαδοχικά καλοκαίρια στο Νότιο Ημισφαίριο, σύμφωνα με νέα ανακοίνωση Info-Niño/Niña που δημοσιεύεται από τον Οργανισμό.

The first “triple-dip” #LaNiña (3 straight years) of the 21st century is likely to last till end of winter (summer in southern hemisphere). It will continue to affect temperature and precipitation and exacerbate drought and flooding.

🔗WMO Update https://t.co/IRv2e6qhbx pic.twitter.com/WGchhSbuXU