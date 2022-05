Οι γαλλικές αρχές κατέστρωσαν σχέδιο για να οδηγήσουν πίσω στον ωκεανό μια όρκα που έχασε τον προσανατολισμό της και βρέθηκε στον ποταμό Σηκουάνα: χρησιμοποιώντας ήχους από φάλαινες-δολοφόνους (όπως αποκαλούνται εξαιτίας της κοινής αγγλικής ονομασίας τους - killer whales).

🇫🇷🐋 The #Seine River has an unusual visitor: a killer whale.



Its presence is raising concern as authorities say the orca needs to get back to the sea as soon as possible.



It was last spotted in Rouen, Normandy pic.twitter.com/u6L7Bsu8Ap