Φωτιά σε δασική περιοχή στην Παλαιομάνινα Αιτωλοακαρνανίας

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής σε δασική έκταση στην περιοχή Παλαιομάνινα Ξηρόμερου Αιτωλοακαρνανίας. Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 11:30, σε σημείο όπου κυριαρχούν οι βελανιδιές και, σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πυροσβεστική, "μέχρι στιγμής δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές".

Άμεσα ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, με την κινητοποίηση συνολικά 35 πυροσβεστών, μεταξύ των οποίων 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης ΕΜΟΔΕ. Επίσης, στο σημείο επιχειρούν 11 οχήματα της Πυροσβεστικής, ενώ από αέρος ενισχύουν το έργο της κατάσβεσης 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση συμβάλλουν ακόμα υδροφόρες και μηχανήματα έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), προκειμένου να περιοριστεί το πύρινο μέτωπο και να προστατευτούν οι παρακείμενες δασικές εκτάσεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

