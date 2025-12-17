Το Ανατολικό Πήλιο μετρά ακόμη ανοιχτές πληγές, μετά την κακοκαιρία Ντάνιελ

Δύο χρόνια μετά τον Ντάνιελ, το Ανατολικό Πήλιο συνεχίζει να μετρά ανοιχτές πληγές.

Προσωρινές γέφυρες στον Κισσό και τον Άγιο Ιωάννη, ζημιές στο οδικό δίκτυο και σημεία χωρίς επαρκή προστασία προβληματίζουν κυρίως τους μόνιμους κατοίκους.

Παρά τα εμπόδια όμως, ο τουρισμός παραμένει ζωντανός: οι παραλίες του Πηλίου γεμίζουν κόσμο και η φύση συνεχίζει να χαρίζει μοναδική ομορφιά και νέα μαγευτικά τοπία μετά την καταστροφή.

Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ έκανε οδοιπορικό στην περιοχή και συνομίλησε με τους ντόπιους.

Πηγή: skai.gr

