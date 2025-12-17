Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Το Ανατολικό Πήλιο μετρά ακόμη ανοιχτές πληγές, μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας Ντάνιελ

Προσωρινές γέφυρες στον Κισσό και τον Άγιο Ιωάννη, ζημιές στο οδικό δίκτυο και σημεία χωρίς επαρκή προστασία προβληματίζουν τους μόνιμους κατοίκους

Το Ανατολικό Πήλιο μετρά ακόμη ανοιχτές πληγές, μετά την κακοκαιρία Ντάνιελ

Δύο χρόνια μετά τον Ντάνιελ, το Ανατολικό Πήλιο συνεχίζει να μετρά ανοιχτές πληγές.

Προσωρινές γέφυρες στον Κισσό και τον Άγιο Ιωάννη, ζημιές στο οδικό δίκτυο και σημεία χωρίς επαρκή προστασία προβληματίζουν κυρίως τους μόνιμους κατοίκους.

Παρά τα εμπόδια όμως, ο τουρισμός παραμένει ζωντανός: οι παραλίες του Πηλίου γεμίζουν κόσμο και η φύση συνεχίζει να χαρίζει μοναδική ομορφιά και νέα μαγευτικά τοπία μετά την καταστροφή.

Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ έκανε οδοιπορικό στην περιοχή και συνομίλησε με τους ντόπιους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: κακοκαιρία Daniel Όπου υπάρχει Ελλάδα SkaitvGR
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark