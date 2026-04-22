«With This Tear»: Νέο single του Prince κυκλοφόρησε 10 χρόνια μετά τον θάνατό του

Νέο single του Prince κυκλοφόρησε με αφορμή την 10η επέτειο από τον θάνατό του εμβληματικού καλλιτέχνη. Ο τραγουδιστής, τραγουδοποιός απεβίωσε πριν από μια δεκαετία, στις 21 Απριλίου 2016, από τυχαία υπερβολική δόση φαιντανύλης. Ήταν 57 ετών.

Το «With This Tear» από το εκτενές μουσικό αρχείο του Prince κυκλοφόρησε μέσω της δισκογραφικής του εταιρείας NPG Records και της Legacy Recordings της Sony Music Entertainment.

«Ηχογραφημένο το 1991 στο Πέισλι Παρκ (έπαυλη και στούντιο ηχογράφησης του) και πρόσφατα μιξαρισμένο από τον Κρις Τζέιμς, αυτό το τραγούδι βρίσκει τον Prince να έχει τον πλήρη έλεγχο, γράφοντας, κάνοντας την παραγωγή και ερμηνεύοντας κάθε νότα», αναφέρεται σε περιγραφή στα επίσημα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης του αείμνηστου μουσικού. Το τραγούδι που αργότερα ηχογράφησε και κυκλοφόρησε η Σελίν Ντιον, επανέρχεται τώρα στην αρχική του μορφή.

