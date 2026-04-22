Όπου Υπάρχει Ελλάδα: Συνεχίζουμε το οδοιπορικό σε Ρόδο, Σύμη και Χάλκη - Δείτε το trailer

Σήμερα, Τετάρτη 22 Απριλίου στις 15.00, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» συνεχίζει το οδοιπορικό της σε Ρόδο, Σύμη και Χάλκη με ξεχωριστές ιστορίες από τα πανέμορφα νησιά των Δωδεκανήσων. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Στη Ρόδο, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι βρέθηκε αντιμέτωπο με ένα απρόσμενο και άδικο -όπως πολλοί το χαρακτηρίζουν- πρόστιμο. Για περίπου πέντε χρόνια φρόντιζαν ένα αδέσποτο σκυλί, προσφέροντάς του τροφή και προστασία. Όταν όμως το ζώο εξαφανίστηκε και απευθύνθηκαν στις αρχές για βοήθεια, αντί για στήριξη βρέθηκαν αντιμέτωποι με πρόστιμο 1.300 ευρώ, επειδή δεν ήταν στειρωμένο και καταχωρημένο στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς. Το περιστατικό προκάλεσε αντιδράσεις, με τη Φιλοζωική Ρόδου να παρεμβαίνει και τελικά το πρόστιμο να διαγράφεται. Παρά την ταλαιπωρία, το ζευγάρι συνεχίζει να ελπίζει ότι το σκυλί θα βρεθεί, δηλώνοντας πρόθυμο να προχωρήσει σε νόμιμη υιοθεσία.

Στη Σύμη, 15 χιλιόμετρα από το λιμάνι, βρίσκεται η Ιερά Μονή του Πανορμίτη, αφιερωμένη στον Αρχάγγελο Μιχαήλ, όπου υπάρχει το έθιμο, οι πιστοί να στέλνουν γράμματα μέσα σε μπουκάλια. Το έθιμο αυτό αποτελεί μια μοναδική έκφραση λαϊκής πίστης, με τους πιστούς, που δεν μπορούν να επισκεφτούν το μοναστήρι, να στέλνουν στον Αρχάγγελο Μιχαήλ προσευχές, αιτήματα και τάματα, ενώ συχνά μέσα στο γράμμα βάζουν λίγα χρήματα ή ένα μικρό αφιέρωμα.

Στη Χάλκη, εδώ και τέσσερα χρόνια, γράφεται ένα διαφορετικό, ελπιδοφόρο κεφάλαιο. Το μικρό νησί έχει καταφέρει να μηδενίσει σχεδόν πλήρως το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, χάρη σε ένα μεγάλο φωτοβολταϊκό πάρκο που ανήκει στην τοπική κοινότητα και παρέχει δωρεάν ρεύμα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Πηγή: skai.gr

