Ο Weeknd από τη μουσική σκηνή περνάει στη μεγάλη οθόνη. Ο τραγουδιστής πρόκειται να πρωταγωνιστήσει σε μια ταινία μεγάλου μήκους, της οποίας το σενάριο έγραψε ο ίδιος, ενώ έχει αναλάβει και την παραγωγή της.

Η ταινία αυτή τη στιγμή δεν έχει τίτλο, αλλά θα πρωταγωνιστήσει, επίσης, η Τζένα Ορτέγκα και ο υποψήφιος για Όσκαρ, Μπάρι Κέογκαν, ο οποίος πρόσφατα κέρδισε BAFTA για τον ρόλο του ως Ντόμινικ Κέρνι στο «The Banshees of Inisherin».



Σύμφωνα με το «Deadline», την ταινία θα σκηνοθετήσει ο Τρέι Έντουαρντ Σουλτς, ο οποίος σκηνοθέτησε το «It Comes at Night» το 2017 και το «Waves» το 2019 . Ο ράπερ έκανε το ντεμπούτο του στην υποκριτική το 2019 στο θρίλερ «Uncut Gems» με έναν σύντομο ρόλο.

It’s official: On February 27, The Weeknd became the first artist in Spotify History to reach 100 Million monthly listeners 🏆 pic.twitter.com/YwslzheIDN