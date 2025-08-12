Exathlon με τον Γιώργο Καραβά - Έρχεται τον Σεπτέμβριο στον ΣΚΑΪ

Το Exathlon, το μεγαλύτερο αθλητικό, τηλεοπτικό event έρχεται τον Σεπτέμβριο στον ΣΚΑΪ, με παρουσιαστή τον Γιώργο Καράβα.

Με εντυπωσιακή παρουσία στον χώρο της μόδας και με μεγάλη αγάπη στον αθλητισμό (αθλητής και ο ίδιος), ο Γιώργος Καράβας αναλαμβάνει φέτος στον ΣΚΑΪ την παρουσίαση του πιο θεαματικού, αθλητικού, τηλεοπτικού event, του εκρηκτικού Exathlon.

Όπλα του, εκτός από την άνεση μπροστά στην κάμερα και τις σπουδές στην αθλητική δημοσιογραφία, είναι το έξυπνο χιούμορ, το επικοινωνιακό χάρισμα και το αγωνιστικό του πνεύμα.

Από τον Σεπτέμβριο στον ΣΚΑΪ, ο Γιώργος Καράβας παρουσιάζει την έκρηξη της αντοχής, τη μαγεία του αγώνα, τη δίψα για τη νίκη, στο πρωτοεμφανιζόμενο και συναρπαστικό Exathlon.

