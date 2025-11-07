Βίντεο: YouTuber αναπαριστά επικίνδυνο stunt του Τομ Κρουζ - Βίντεο

Mission (Im)possible... Η YouTuber Μισέλ Κερ τόλμησε να αναπαραστήσει την εμβληματική σκηνή όπου ο Τομ Κρουζ κρέμεται από την άτρακτο ενός αεροπλάνου σε μια από τις ταινίες Επικίνδυνες Αποστολές.

Σε αντίθεση με τον αστέρα του Χόλιγουντ, ο οποίος στην ταινία φαινόταν να κρέμεται χωρίς ορατό εξοπλισμό ασφαλείας (κάτι που δεν ισχύει), η Κερ χρησιμοποίησε άγκιστρο ασφαλείας και προστατευτικό εξοπλισμό. Ωστόσο, το βίντεο δείχνει ξεκάθαρα πόσο θεαματικό και επικίνδυνο ήταν το κόλπο για τη δημιουργό της σειράς ντοκιμαντέρ του YouTube Challenge Accepted.

Σύμφωνα με την 33χρονη, το σχέδιο έκτακτης ανάγκης ήταν απλώς ένα σήμα με το χέρι: αν κάτι πήγαινε στραβά, το πλήρωμα που βρισκόταν μέσα έπρεπε να ανοίξει την πόρτα και να την τραβήξει μέσα στο αεροπλάνο...



Πηγή: skai.gr

