Βασιλική Νταντά: Το φωτογραφικό άλμπουμ της βάπτισης του γιου της (Αποκλειστικό)

Σε ένα υπέροχο κτήμα στις Αφίδνες, ανάμεσα σε συγγενείς και φίλους, η Βασιλική Νταντά και ο Σταύρος Μαυρουδής βάφτισαν τον γιο τους με νονούς τους στενούς τους φίλους Αγγελική Σουμπασάκου και Χρήστο Γουρουνά.

Η τραγουδίστρια, που κράτησε κρυφή την εγκυμοσύνη της κυριολεκτικά μέχρι το τέλος σχεδόν, αφού γέννησε στις 12 Οκτωβρίου πέρυσι και την είδηση ότι περιμένει παιδί την κράτησε μυστική ως και τον Αύγουστο του 2023, ανακοίνωσε μόνη της την εγκυμοσύνη με ένα τρυφερό ποστ, έλαμπε από ευτυχία κρατώντας στην αγκαλιά της τον μονάκριβό της που πήρε το όνομα Ιωάννης.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.