Μπρους Σπρίνγκστιν: Bγάζει 7 άλμπουμ με ακυκλοφόρητα τραγούδια

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν σχεδιάζει να προσφέρει στο κοινό έναν σωστό «μουσικό θησαυρό» από επτά «ξεχασμένα» άλμπουμ που καλύπτουν 35 χρόνια καλλιτεχνικής πορείας, συμπεριλαμβανομένων τραγουδιών με κάντρι και επιρροές «νουάρ από τα μέσα του αιώνα».

Ο τραγουδιστής ανακοίνωσε την κυκλοφορία του "Tracks II: The Lost Albums" στις 27 Ιουνίου στο Instagram και ανήρτησε σύντομο απόσπασμα ενός κομματιού σε μουσικές πλατφόρμες την Πέμπτη το πρωί.

Οι θαυμαστές του σπουδαίου καλλιτέχνη, μιλούσαν εδώ και πολύ καιρό για την ύπαρξη ακυκλοφόρητων μουσικών του.

Τα επτά αυτά άλμπουμς θα περιλαμβάνουν 83 κομμάτια που ηχογραφήθηκαν μεταξύ 1983 και 2018.

Τα 74 από αυτά δεν έχουν ακουστεί πριν.

«Συχνά διάβαζα για τον εαυτό μου τη δεκαετία του '90, ότι είχα κάποια χαμένη περίοδο ή κάτι τέτοιο. Και πραγματικά, πραγματικά - δούλευα όλη την ώρα», είπε σε ένα βίντεο.

«Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αυτό που έκανα ήταν να τελειώσω ό,τι είχα στο αρχείο μου».

Το έργο θα κυκλοφορήσει σε μουσικές πλατφόρμες και προσφέρεται ως σύνολο εννέα LP για 349,98 $ και ως σετ με επτά CD για 299,99 $, με ξεχωριστή συσκευασία για κάθε δίσκο.

Τα σετ περιλαμβάνουν ένα βιβλίο 100 σελίδων υφασμάτινο, σκληρό εξώφυλλο με αρχειακές φωτογραφίες, σημειώσεις σε κάθε χαμένο άλμπουμ και μια εισαγωγή για το έργο από τον Σπρίνγκστιν, σύμφωνα με δελτίο τύπου.

Τα συνοδευτικά σετ - σε δύο LP για 39,98 $ ή ένα CD με 14,98 $ - θα περιλαμβάνουν 20 highlights από όλη τη συλλογή.

Η κυκλοφορία λέγεται ότι παρέχει ένα πλαίσιο για τη σύνθεση τραγουδιών και την εγχώρια ηχογράφηση του Σπρίνγκστιν για τα 35 χρόνια.

«Η ικανότητα να ηχογραφώ στο σπίτι όποτε ήθελα μου επέτρεψε να κινηθώ προς μια μεγάλη ποικιλία από διαφορετικές μουσικές κατευθύνσεις», είπε ο Σπρίνγκστιν σε δήλωση του ενώ στο δελτίο τύπου αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι «σε όλο το σετ, αυτός ο ηχητικός πειραματισμός παίρνει τη μορφή δουλειάς soundtrack ταινιών (για μια ταινία που δεν έγινε ποτέ).

«Έχω παίξει αυτή τη μουσική στον εαυτό μου και συχνά σε στενούς φίλους εδώ και χρόνια», είπε ο Σπρίνγκστιν.

«Χαίρομαι που θα έχετε την ευκαιρία να την ακούσετε επιτέλους. Ελπίζω να την απολαύσετε»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.