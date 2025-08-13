Ο Τζόνι Ντεπ (Johnny Depp) δείχνει να ενδιαφέρεται για μια πιθανή επιστροφή στον εμβληματικό ρόλο του Τζακ Σπάροου (Jack Sparrow) καθώς - σύμφωνα με δηλώσεις του παραγωγού Τζέρι Μπρουκχάιμερ (Jerry Bruckheimer) - έχουν γίνει συζητήσεις με τον 62χρονου σταρ, για την επανεμφάνισή του στην έκτη ταινία της σειράς «Πειρατές της Καραϊβικής».

Producer Jerry Bruckheimer has said he's spoken to Johnny Depp about returning as Captain Jack Sparrow in Pirates of the Caribbean 6 -- and it sounds like the actor is interested. https://t.co/ZXCADT234f pic.twitter.com/xnmfgqbtko August 12, 2025

Αν και από το 2022 εργάζεται κυρίως σε ανεξάρτητες παραγωγές, ο 62χρονος Ντεπ δεν αποκλείει την επιστροφή του, παρά τη διακοπή της συνεργασίας του με τη Disney το 2018.

«Αν του αρέσει ο τρόπος που είναι γραμμένος ο ρόλος, νομίζω ότι θα το κάνει. Όπως όλοι γνωρίζουμε, όλα έχουν να κάνουν με το τι είναι γραμμένο στη σελίδα», είπε ο διάσημος παραγωγός στο Entertainment Weekly.

Johnny Depp has spoken to Jerry Bruckheimer about Jack Sparrow's potential return in "Pirates of the Caribbean 6," the producer says.



“If [Johnny] likes the way the part’s written, I think he would do it. It’s all about what’s on the page, as we all know," Bruckheimer told… pic.twitter.com/kT93cvmuvI — Variety (@Variety) August 12, 2025

«Εξακολουθούμε να δουλεύουμε πάνω στο σενάριο. Θέλουμε να το κάνουμε. Απλώς πρέπει να βρούμε το σωστό σενάριο. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί, αλλά είμαστε κοντά», συμπλήρωσε.

Ο Ντεπ είχε σταματήσει την συνεργασία με τη Disney εξαιτίας ενός άρθρου γνώμης στην Washington Post το 2018, στο οποίο η πρώην σύζυγός του Άμπερ Χερντ (Amber Heard), υπαινισσόταν ότι ήταν θύμα ενδοοικογενειακής βίας, φωτογραφίζοντας τον ηθοποιό, χωρίς όμως να τον κατονομάζει.



Σε παλαιότερη συνέντευξή του ο παραγωγός είχε αναφέρει ότι ο Τζεφ Νάθανσον (Jeff Nathanson) εργαζόταν πάνω σε ένα σενάριο για την έκτη ταινία.

«Πιστεύω ότι το βρήκε. Έχει ένα καταπληκτικό τρίτο μέρος. Απλά πρέπει να φτιάξουμε το πρώτο και το δεύτερο και μετά θα είμαστε εντάξει. Αλλά έγραψε ένα σπουδαίο, τρίτο μέρος», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

