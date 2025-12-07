Για την πολύκροτη υπόθεση revenge porn, αλλά και γιατί η ίδια βγαίνει και κάνει δηλώσεις επί του θέματος, μίλησε αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ και στους «Δεκατιανούς» η Ιωάννα Τούνη, σε μια χρονική συγκυρία όπου έχουν μεσολαβήσει και απειλητικά μηνύματα εις βάρος της και του συνηγόρου της Μιχάλη Δημητρακόπουλου μέχρι να ξαναξεκινήσει η δίκη.

«Ένα συμβάν που με πληγώνει πραγματικά βαθιά. Μια υπόθεση που κανονικά καθόλου δεν θέλω να αναμοχλεύω αλλά πραγματικά αναγκάζομαι, γιατί νιώθω ότι οι ισχυρισμοί που έχω ακούσει από την άλλη πλευρά - τους δικηγόρους δηλαδή των ανθρώπων οι οποίοι χωρίς την άδειά μου και παρά τη θέλησή μου με έβγαλαν βίντεο και το διένειμαν σε όλη την Ελλάδα - είναι πολύ προκλητικοί», όπως ανέφερε.

«Κατά τη διάρκεια του βίντεο, όταν ο ίδιος γυρνάει το κεφάλι και κοιτάει το φλας που πέφτει πάνω του, χαμογελάει και κάνει γκριμάτσες και χειρονομίες προς τον συνεργό και κολλητό του ο οποίος τραβάει εν αγνοία μου το βίντεο ενώ βρίσκομαι σε κατάσταση ανεξήγητης μέθης. Μάλιστα, οι φωτογραφίες που έχουν διαρρεύσει με δείχνουν λιπόθυμη στο αυτοκίνητο. Η πλευρά του κατηγορούμενου ισχυρίζεται ότι δεν γνωρίζει ποιος τραβάει το βίντεο, μάλλον είδε ένα φως από τον Θεό και γύρισε και χαμογέλασε πάνω στη στιγμή της απόλαυσης της πράξης».

«Ο τύπος κοιτάει την κάμερα», συνεχίζει η Ιωάννα Τούνη, «έχει οπτική επαφή με τον συνεργό του πίσω από την κάμερα. Ούτε ένα 4χρονο παιδάκι δεν μπορεί να πιστέψει το συγκεκριμένο ψέμα. Είμαστε πια σχεδόν 9 χρόνια μετά το 2017 που έγινε αυτό το περιστατικό. Αυτός ο άνθρωπος να ζητήσει απλά μια συγγνώμη για τις πράξεις του που με στιγμάτισαν, που στοίχισαν την αξιοπρέπειά μου, οι οποίες είχαν κάθε σκοπό να με διασύρουν στο πανελλήνιο».

Παράλληλα, δήλωσε πως σκοπός του κατηγορουμένου ήταν να ξεφτιλίσει ερωτικά την ίδια, εμφανίζοντάς την ως μια γυναίκα τρόπαιο και εκείνον ως μάγκα κατακτητή. «Όλοι οι χαρακτηρισμοί αφορούν εμένα. Ξεφτιλίζουν, θίγουν, πληγώνουν με κάθε τρόπο μόνο εμένα, τη γυναίκα».

