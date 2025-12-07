Το «The Voice of Greece» επέστρεψε για ακόμη μία εβδομάδα στον ΣΚΑΪ, με την έναρξη της τρίτης και πιο απαιτητικής φάσης, κερδίζοντας την προτίμηση των τηλεθεατών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, το βράδυ του Σαββάτου (06/12), ο μουσικός διαγωνισμός βρέθηκε στην πρώτη θέση στο σύνολο κοινού, στη ζώνη μετάδοσής του, με 23,8% -φθάνοντας σε τέταρτο μέχρι και το 28,3%- καθώς και στην πρώτη θέση του δυναμικού κοινού 18-54 με 18,5%. 2.246.238 τηλεθεατές συντονίστηκαν έστω για 1’ και έγιναν μέλη της πιο μεγάλης παρέας του Σαββατοκύριακου.

Απόψε, Κυριακή 7 Δεκεμβρίου στις 21.00, ο χαρισματικός παρουσιαστής Γιώργος Καπουτζίδης μας καλωσορίζει στο δεύτερο επεισόδιο των Battles! Οι τέσσερις coaches, ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, ο Γιώργος Μαζωνάκης και η Έλενα Παπαρίζου, υποδέχονται στη σκηνή του μουσικού διαγωνισμού 18 τραγουδιστές –από όλες τις ομάδες- που είναι έτοιμοι να ερμηνεύσουν υπέροχα τραγούδια και να διεκδικήσουν την πρόκριση στα Cross Battles LIVE!

Και μπορεί οι εκπλήξεις να είναι πολλές, οι ανατροπές είναι περισσότερες! Κάποιοι από τους τραγουδιστές καταφέρνουν να πείσουν τους coaches ότι είναι πιο έτοιμοι μουσικά και παίρνουν το «εισιτήριο» για την επόμενη φάση. Άλλοι δίνουν το 100% τους τόσο στην ερμηνεία, όσο και στην κίνηση αφού συνοδεύουν την εμφάνισή τους με ένα ιδιαίτερο acting. Η απόδοσή τους είναι τέτοια που κάνει και τους τέσσερις coaches να σηκωθούν όρθιοι και να τους χειροκροτήσουν. Υπάρχουν όμως και αυτοί που ακολουθούν κατά γράμμα τις οδηγίες που έχουν πάρει από τους coaches, κάνοντάς τους υπερήφανους. Μόνο που, στην παρούσα φάση, καμία απόφαση δεν λαμβάνεται εύκολα...

Ακόμα, απόψε στις 21.00, ο Γιώργος Μαζωνάκης υποδέχεται στη σκηνή του #TheVoiceGR έναν από τους ταλαντούχους καλλιτέχνες της νέας γενιάς: τον Good Job Nicky. Οι δυο τους ενώνουν τις φωνές και τις ενέργειές τους σε ένα ιδιαίτερο medley, ερμηνεύοντας αγαπημένα τραγούδια όπως: «Αύγουστος», «Γιε μου», «Ribbon in the sky», «Ξημερώνει πάλι». Μία εμφάνιση γεμάτη συναίσθημα, αρμονία και καλλιτεχνική χημεία που θα συζητηθεί...

