Η Πάρος παραμένει το στούντιο του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» και σήμερα, Παρασκευή 4 Ιουλίου στις 14.45. Η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής βρίσκονται στην Παροικιά και μας παρουσιάζουν ακόμη περισσότερα θέματα για την όμορφη Πάρο και τους κατοίκους της.

Απολαμβάνουμε την Πάρο από τη θάλασσα, κάνοντας βόλτα με τουριστικό σκάφος και επισκεπτόμαστε κάποιες από τις ομορφότερες παραλίες του νησιού. Στην παραλία Σάντα Μαρία συναντάμε ένα οικογενειακό εστιατόριο με… «αρχηγό» την κυρία Μαρία, η οποία έκανε την αυλή της ταβέρνα, δημιουργώντας πιάτα που μυρίζουν Πάρο και φροντίζοντας τους πελάτες της σαν συγγενείς.

Γνωρίζουμε τους άοκνους εθελοντές του Συλλόγου Περίθαλψης και Προστασίας Άγριων Ζώων "Αλκυόνη" και παρακολουθούμε πώς περιθάλπουν τραυματισμένα άγρια ζώα -κυρίως πουλιά- με στόχο την επανένταξή τους στο φυσικό τους περιβάλλον.

Το 2023 ξεκίνησε από την Πάρο το κίνημα της πετσέτας που είχε ως αποτέλεσμα να γίνονται περισσότεροι έλεγχοι για τα ομπρελο-καθίσματα στις παραλίες. Συνομιλήσαμε με κάποιους από τους ανθρώπους που συμμετείχαν ενεργά σε αυτές τις κινητοποιήσεις και μας είπαν τι έχει αλλάξει σήμερα.

Σε απόσταση αναπνοής από την Πάρο βρίσκεται η Αντίπαρος. Βρεθήκαμε με τον Σύλλογο Γυναικών, περπατήσαμε στα σοκάκια και μαγειρέψαμε παραδοσιακές ξυνογαλένιες. Στην καρδιά της Αντιπάρου, βαθιά μέσα στον βράχο, απλώνεται ένα από τα εντυπωσιακότερα σπήλαια της Ελλάδας. Με σταλακτίτες και σταλαγμίτες που χρονολογούνται εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια πίσω, το σπήλαιο δεν εντυπωσιάζει μόνο με την ομορφιά του, αλλά και με την ιστορία του.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.