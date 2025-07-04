Ελένη Φουρέιρα: «Viral» η ατάκα της σε συναυλία - «Τα κάνω όλα εγώ, είμαι Αλβανός» (video)

Αποθεώθηκε η Ελένη Φουρέιρα στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας το βράδυ της Τετάρτης 2 Ιουλίου, με πλήθος κόσμου να συγκεντρώνεται για να την απολαύσουν. Η σκηνική της παρουσία ήταν εξαιρετική, αφού η καλλιτέχνιδα ξεχωρίζει για τις χορευτικές της ικανότητες και οι θαυμαστές της δεν σταματούσαν να τραγουδούν μαζί της και να την χειροκροτούν. Ωστόσο, εκτός από τη φοβερή εμφάνισή της στην σκηνή, «viral» έγινε και η ατάκα για την καταγωγή της που κανείς δεν περίμενε.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γέμισαν από βίντεο και στιγμιότυπα της βραδιάς, όμως ένα ήταν εκείνο που ξεχώρισε. Ανάμεσα στα βίντεο που «ανέβηκαν» στο TikTok, «viral» έγινε η στιγμή που η Ελένη Φουρέιρα προσπαθούσε να φτιάξει τους ανεμιστήρες πάνω στη σκηνή. «Περίμενε, το ‘χω. Τα κάνω όλα εγώ… είμαι Αλβανός», είπε αστειευόμενη, κάνοντας τους θαυμαστές της να ξεσπάσουν σε γέλια.

Πηγή: skai.gr

